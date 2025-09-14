快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國際獅子會300-C2區總監許吉本今天率眾獅友，在台中市豐原區北龍宮捐贈價值50多萬元的空拍機及穿越機等器材給台中市穿山甲救難協會，協助民間團體救災，增添新利器。

台中市消防局第一大隊長吳章銘表示，國際獅子會是消防局最佳後援及救援夥伴，除了今天捐贈先進的裝備，明年並將捐贈消防局一輛搭配泡沫系統的水箱車給消防局；他說穿山甲救難協會每年評鑑都名列台中市第一名，在各個救災場域都可看到穿山甲協會成員的身影。

台中市穿山甲救難協會總事呂明秋感謝獅子會捐贈2台空拍機及2台穿越機，他說空拍機最主要的功能是具有AI系統可辨識人員，車輛，救災人員到不了的地方可利用空拍機搜尋救援；穿越機可補足救災人員的不足，深入火災現場內部。

國際獅子會300-C2區總監許吉本表示，獅友共同斥資50多萬元購買空拍機及穿越機，捐贈給台中市穿山甲救難協會，救難人員出勤常面臨火災或山難等狀況，希望降低穿山甲協會的弟兄每次出勤的風險，維護救難人員的人身安全。

穿山甲救難協會表示，獅子會捐贈的器材包括 DJI多功能熱顯像空拍機2台、穿越機2台、LG便攜式大螢幕（閨蜜機）及即時傳訊系統。

國際獅子會300-C2區總監許吉本今天率眾獅友，在台中市豐原區北龍宮捐贈空拍機及穿越機等器材給台中市穿山甲救難協會。記者游振昇／攝影
國際獅子會300-C2區總監許吉本今天率眾獅友，在台中市豐原區北龍宮捐贈空拍機及穿越機等器材給台中市穿山甲救難協會。記者游振昇／攝影

空拍機 獅子會 穿山甲

相關新聞

昔盛唐中醫鉛中毒....國民黨台中黨部前主委結縭37年妻病逝

台中盛唐中醫診所5年前爆發鉛中毒案件，藥物摻入「鉛丹」，導致逾40人中毒，其中國民黨前台中市黨部陳明振妻子罹患乳癌，中毒...

救災新利器 台中市穿山甲救難協會獲贈空拍機和穿越機

國際獅子會300-C2區總監許吉本今天率眾獅友，在台中市豐原區北龍宮捐贈價值50多萬元的空拍機及穿越機等器材給台中市穿山...

關懷獨居者推「安心機」 台中社會局：可到府免費裝

目前值農曆七月中元節期間，台中市豐原警分局翁子派出所舉行普渡儀式，也結合在地社區關懷行動，將普渡供品分送至轄區內的獨居長...

垃圾不分類被外縣市拒燒 南投2措施自救

南投縣垃圾堆積量高達27萬噸，只能仰賴外縣市焚化處理，但因分類不確實被苗栗等地多次退回，讓垃圾危機雪上加霜。議員批評縣府...

台中動漫博覽會 寶可夢聲優將獻唱

為期9天的台中國際動漫博覽會昨天開幕，今年首度將展覽地點選在市政大樓，市長盧秀燕現場cosplay人氣IP寶可夢的主角小...

成美文化園文資論壇 關懷老建築

成美公堂走過140年，見證魏家世代傳承也承載地方文化的歷史記憶，為紀念這座百年古蹟的重要里程，頂新和德文教基金會昨天在彰...

