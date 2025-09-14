救災新利器 台中市穿山甲救難協會獲贈空拍機和穿越機

國際獅子會300-C2區總監許吉本今天率眾獅友，在台中市豐原區北龍宮捐贈價值50多萬元的空拍機及穿越機等器材給台中市穿山甲救難協會，協助民間團體救災，增添新利器。

台中市消防局第一大隊長吳章銘表示，國際獅子會是消防局最佳後援及救援夥伴，除了今天捐贈先進的裝備，明年並將捐贈消防局一輛搭配泡沫系統的水箱車給消防局；他說穿山甲救難協會每年評鑑都名列台中市第一名，在各個救災場域都可看到穿山甲協會成員的身影。

台中市穿山甲救難協會總事呂明秋感謝獅子會捐贈2台空拍機及2台穿越機，他說空拍機最主要的功能是具有AI系統可辨識人員，車輛，救災人員到不了的地方可利用空拍機搜尋救援；穿越機可補足救災人員的不足，深入火災現場內部。

國際獅子會300-C2區總監許吉本表示，獅友共同斥資50多萬元購買空拍機及穿越機，捐贈給台中市穿山甲救難協會，救難人員出勤常面臨火災或山難等狀況，希望降低穿山甲協會的弟兄每次出勤的風險，維護救難人員的人身安全。