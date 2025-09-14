台中市單身聯誼活動16對心動連線 八成三高配對率
台中市政府民政局昨天和大雅戶政事務所共同舉辦「一眼瞬間、愛情放閃」單身聯誼活動，帶領38位單身男女體驗美拍攝影及幸福糕餅手作；台中市民政局長吳世瑋表示，此次活動成功促成15對有緣人互表心意，創下八成三高配對率。
吳世瑋表示，市府每年規劃主題多元、風格新穎的單身聯誼活動，讓不同背景與興趣的單身朋友都能自在參與，開啟人際新篇章。
這次活動選在大雅在地景點舉行，結合美拍攝影與糕餅手作體驗，設計輕鬆互動的小組交流環節，讓參加者在自然氛圍中拉近距離、培養默契、深入了解彼此，期盼藉由活動，幫助市民拓展交友圈、尋覓幸福良緣，也推廣地方特色，營造人際交流與城市魅力兼具的美好體驗。
大雅戶所主任蔡昇和表示，此次聯誼活動在「R.J.55攝影概念空間」登場，參加者在專業攝影師指導下完成指定場景拍攝，一開始雖略顯拘謹，但當欣賞到搭檔拍出的俏皮作品後，氣氛隨即破冰，互動也逐漸熱絡。
下午到「伊莎貝爾烘焙觀光工廠」，參加者兩兩分組體驗糕餅手作，互相協助穿戴廚師帽與圍裙，在濃郁餅香中共享甜蜜手作時光，並運用上午習得的攝影技巧。
民政局表示，市府今年下半年共推出14場單身聯誼活動，報名均全數額滿，未來將持續舉辦相關活動，讓民眾有更多機會與真愛相遇。
