中市府補助產業公會出國參展 估商機逾2千萬美元

中央社／ 台中14日電

因應美國關稅及匯率衝擊，台中市政府補助9大指標產業公會出國參展，今天統計，已有4家公會共申請補助新台幣1250萬元，預計創造超過2000萬美元商機。

因應美國關稅、匯率雙重衝擊，台中市政府首波祭出補助新台幣2500萬元給9大領先指標產業公會，協助業者前進德國、波蘭、日本、捷克等國家參展。

台中市經發局統計指出，市府祭出參展補助措施奏效，目前台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣木工機械工業同業公會、台灣自行車輸出業同業公會及台灣機械工業同業公會等公會共申請補助新台幣1250萬元，預計創造超過2000萬美元商機。

經發局長張峯源說明，台灣自行車輸出業同業公會率先申請補助，於6月25日至29日帶領台中會員廠商參加「2025年德國歐洲自行車展」，5天展期現場成交金額250萬美元，預估後續1年內交易金額可達450萬美元。

台灣木工機械工業同業公會9月9日至12日參加「2025波蘭國際木工機械及家具配件展覽」，預估可創造潛在商機約新台幣500萬元；10月2日至4日參加「日本木工機械展（MOKKITEN）」，預估可創造潛在商機約新台幣5000萬至1億元。

台灣機械工業同業公會預計9月22日至26日參加「2025年德國漢諾威工具機展」，現場交易預估可達400萬美元，後續訂單預估可創造1200萬美元商機。

台灣工具機暨零組件工業公會預計10月7日至10日參加「捷克布魯諾國際工業展」，預估可創造潛在商機100萬美元。

