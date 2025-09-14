台中頭汴坑染織節登場 以天然染料展環境友善

快訊

中央社／ 台中14日電

台中太平區「2025頭汴坑染織工藝生活節」今天起登場，當地以「太平藍」藍染工藝聞名，近來更將農業廢棄物如枝葉、果材再利用為天然染料，實踐循環經濟與環境友善。

為推廣地方文化與染織工藝，水源地文教基金會邀請染織類型的社區工藝單位、不同領域的工藝家、纖維藝術創作家與在地青年團隊及社區居民合作，14日至28日舉辦「2025頭汴坑染織工藝生活節」，串聯在地居民、學校與產業，共同展現農村的文化魅力。

主辦單位說明，這場活動以「染」及「織」為核心，結合太平頭汴坑文化、地景等與青年創新設計力，設置3個主場館包括太平藍染工坊、太平買菸場、太平古農莊等區。其中太平藍染創作工坊則展示藍染流程與器材、藝術創作工作坊中社區學員的成果，並安排導覽解說與DIY互動體驗。

台中市太平區頭汴坑以「太平藍」藍染工藝聞名，近年更由青年團隊發展「植染村舍」品牌，將農業廢棄物如枝葉、果材再利用為天然染料，實踐循環經濟與環境友善。為推廣地方文化與染織工藝，主辦單位邀請民眾前來體驗工藝、走入農村。

水源地文教基金會董事長葉晉玉表示，太平頭汴坑自921震災後，社區歷經20多年持續努力，推動社區營造到農村再生、再到地方創生，一步一腳印努力不懈。

葉晉玉說，這次「2025頭汴坑染織工藝生活節」將藝術作品帶入村落，運用藍染及植染結合竹藝、漆藝、陶藝、金工與繩材等素材，於太平買菸場、古農莊文物館與太平藍染工坊中展出，讓國內外遊客都能看見頭汴坑的多元風貌。

藍染 青年

