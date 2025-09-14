彰化藝術進軍大阪美術館 「磺溪獎」得主首次國際展覽
彰化縣政府與日本IFA國際美術協會共同策辦的「2025東亞藝術交流展」，13日在日本大阪市立美術館開幕，展期至9月15日止，彰化縣長王惠美帶領彰化藝術家及磺溪美展「磺溪獎」得主首度前往大阪參展，讓彰化的藝術家走向國際。
彰化縣長王惠美表示，日本IFA國際美術協會及會長金原芳山全力支持下，加上台北駐大阪經濟文化辦事處與大阪市立美術館的協助，讓展覽順利舉行。此次共有31件台灣作品參展，其中19位彰化縣籍藝術家與12位磺溪獎得主的精采創作，展品中更包含以「八卦山大佛」為主題的作品，與日本「鎌倉大佛」相互呼應，別具文化意涵。
日本IFA國際美術協會會長金原芳山表示，藝術超越語言與國界，能連結人心，2023年與彰化縣政府簽署交流協議後，今年已邁入第2屆，這次展覽是重要里程碑，期望透過藝術對話，促進相互理解與尊重。
策展人粘信敏則指出，大阪市立美術館經過整修，於世博會期間重新開館，氣氛熱鬧非凡，本次展出集結許多優秀作品，國際交流不僅是作品展出，更是藝術文化的交流，藉此促進、了解彼此的情感與文化。
彰化縣府文化局也說，今年參展的台灣藝術家作品廣受好評，並獲得日本IFA國際美術協會一致肯定。其中，藝術家粘信敏、卓麗秋、劉俊志、劉俊卿、蔡玉葉、黃俊傑、陳來興，以及磺溪獎得主曾益民、林宇荃及古員齊等人創作受到協會青睞，並獲受賞殊榮。
