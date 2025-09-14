快訊

北院明重開柯文哲羈押庭 律師陸正義現身柯家商討對策

美濃農地盜採猖獗 網友爆料高美大橋路段也是「很精彩」

22年領先台灣優勢歸零！南韓人均GDP最快今年「被台超車」

彰化藝術進軍大阪美術館 「磺溪獎」得主首次國際展覽

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府與日本IFA國際美術協會共同策辦的「2025東亞藝術交流展」，13日在日本大阪市立美術館開幕，展期至9月15日止。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府與日本IFA國際美術協會共同策辦的「2025東亞藝術交流展」，13日在日本大阪市立美術館開幕，展期至9月15日止。圖／彰化縣府提供

彰化縣政府與日本IFA國際美術協會共同策辦的「2025東亞藝術交流展」，13日在日本大阪市立美術館開幕，展期至9月15日止，彰化縣長王惠美帶領彰化藝術家及磺溪美展「磺溪獎」得主首度前往大阪參展，讓彰化的藝術家走向國際。

彰化縣長王惠美表示，日本IFA國際美術協會及會長金原芳山全力支持下，加上台北駐大阪經濟文化辦事處與大阪市立美術館的協助，讓展覽順利舉行。此次共有31件台灣作品參展，其中19位彰化縣籍藝術家與12位磺溪獎得主的精采創作，展品中更包含以「八卦山大佛」為主題的作品，與日本「鎌倉大佛」相互呼應，別具文化意涵。

日本IFA國際美術協會會長金原芳山表示，藝術超越語言與國界，能連結人心，2023年與彰化縣政府簽署交流協議後，今年已邁入第2屆，這次展覽是重要里程碑，期望透過藝術對話，促進相互理解與尊重。

策展人粘信敏則指出，大阪市立美術館經過整修，於世博會期間重新開館，氣氛熱鬧非凡，本次展出集結許多優秀作品，國際交流不僅是作品展出，更是藝術文化的交流，藉此促進、了解彼此的情感與文化。

彰化縣府文化局也說，今年參展的台灣藝術家作品廣受好評，並獲得日本IFA國際美術協會一致肯定。其中，藝術家粘信敏、卓麗秋、劉俊志、劉俊卿、蔡玉葉、黃俊傑、陳來興，以及磺溪獎得主曾益民、林宇荃及古員齊等人創作受到協會青睞，並獲受賞殊榮。

日本IFA國際美術協會2023年與彰化縣政府簽署交流協議，今年已邁入第2屆共同策辦「2025東亞藝術交流展」。圖／彰化縣府提供
日本IFA國際美術協會2023年與彰化縣政府簽署交流協議，今年已邁入第2屆共同策辦「2025東亞藝術交流展」。圖／彰化縣府提供
彰化縣長王惠美帶領彰化藝術家及磺溪美展「磺溪獎」得主首度前往大阪參展，讓彰化的藝術家走向國際。圖／彰化縣府提供
彰化縣長王惠美帶領彰化藝術家及磺溪美展「磺溪獎」得主首度前往大阪參展，讓彰化的藝術家走向國際。圖／彰化縣府提供

日本 藝術家

延伸閱讀

全運會雲林登場 彰化射擊隊一日之內奪雙金

震撼彈！彰化縣府參議柯呈枋表態參選縣長 藍白已4個可能人選

新北助推彰化農產 今起11天板橋大遠百辦彰化優鮮展售會

兒童歌仔戲「虎姑婆‧護孤婆」歡樂登場 王惠美不忘宣傳設計展

相關新聞

昔盛唐中醫鉛中毒....國民黨台中黨部前主委結縭37年妻病逝

台中盛唐中醫診所5年前爆發鉛中毒案件，藥物摻入「鉛丹」，導致逾40人中毒，其中國民黨前台中市黨部陳明振妻子罹患乳癌，中毒...

垃圾不分類被外縣市拒燒 南投2措施自救

南投縣垃圾堆積量高達27萬噸，只能仰賴外縣市焚化處理，但因分類不確實被苗栗等地多次退回，讓垃圾危機雪上加霜。議員批評縣府...

關懷獨居者推「安心機」 台中社會局：可到府免費裝

目前值農曆七月中元節期間，台中市豐原警分局翁子派出所舉行普渡儀式，也結合在地社區關懷行動，將普渡供品分送至轄區內的獨居長...

台中動漫博覽會 寶可夢聲優將獻唱

為期9天的台中國際動漫博覽會昨天開幕，今年首度將展覽地點選在市政大樓，市長盧秀燕現場cosplay人氣IP寶可夢的主角小...

成美文化園文資論壇 關懷老建築

成美公堂走過140年，見證魏家世代傳承也承載地方文化的歷史記憶，為紀念這座百年古蹟的重要里程，頂新和德文教基金會昨天在彰...

廣角鏡／台中大安媽祖文化園區風箏展

台中市觀旅局發展海線觀光，昨起一連2天在大安區媽祖文化園區舉行「國際糕豐會」活動，現場施放全台最大30米大鯨魚風箏，還有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。