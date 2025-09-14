快訊

昔盛唐中醫鉛中毒....國民黨台中黨部前主委結縭37年妻病逝

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中盛唐中醫診所5年前爆發鉛中毒案件，導致逾40人中毒，其中國民黨前台中市黨部陳明振（左）妻子，本就罹患乳癌，中毒後病情加劇，已於12日病逝。本報資料照片。
台中盛唐中醫診所5年前爆發鉛中毒案件，藥物摻入「鉛丹」，導致逾40人中毒，其中國民黨前台中市黨部陳明振妻子罹患乳癌，中毒後病情加劇，已於9月12日病逝，享壽63歲。陳明振在臉書發文，「37年的夫妻緣分，陰陽兩別，我會永遠念著妳。」

陳明振在臉書發文，指妻子已在12日病逝，他寫下「我終究還是失去了妳！坐在你的身旁，回憶種種，37年的夫妻緣分，在今天下午五點五分，陰陽兩別！妳放下罣礙，安心前往未知的世界！我會永遠念著妳。」

陳明振的妻子2018年診斷出罹癌，為專心照顧癌妻及年邁母親，陳明振在2019年2月請辭，夫妻倆曾前往盛唐中醫看診調理身體，未料疑服下中藥後出現鉛中毒，後陸續傳出有人受害，才被查出疑含有禁止入藥的硃砂，體內鉛含量一度高達95單位，嚴重影響身體健康。

台中盛唐、九褔中醫5年前，因業務疏失，將鉛丹誤認為朱砂，並將摻有鉛丹的偽藥「珍珠五寶粉」，以每小瓶6000元販售給病人，導致250無辜民眾吃下肚，造成一名辜姓患者重傷，近40人中毒。台中地院前年一審重判盛唐中醫負責人呂志霖等人6至7年6月，今年3月台中高分院撤銷判決，改判4年2月至6年，仍可上訴。

中毒 中醫 妻子

