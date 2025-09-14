彰化縣長王惠美率團赴日參展 藝術交流展獲多獎項

由彰化縣政府與日本IFA國際美術協會共同策辦的「2025東亞藝術交流展」，13日在日本大阪市立美術館隆重開幕，彰化縣長王惠美率團出席。她表示，「2024年東亞藝術交流展首次於彰化縣立美術館舉辦，並獲得熱烈迴響。這次，2025年移師大阪，不僅是展覽空間的延伸，更象徵文化交流走向更高層次的互動」。

2025IFA國際藝術交流展暨東亞藝術交流展聯合展（以下簡稱2025東亞藝術交流展）13日在大阪市立美術館開幕，彰化縣長王惠美帶領台灣策展人粘信敏與彰化藝術家及磺溪美展「磺溪獎」得主前往大阪參展，讓彰化的藝術家走向國際，開啟這場跨越國家的藝術盛事。

開幕典禮上，王惠美致詞表示，「感謝日本IFA國際美術協會，才得以順利實現此展，也感謝台北駐大阪經濟文化辦事處大力協助，更感謝大阪市立美術館，提供這麼好的場地，讓彰化與台灣的藝術之光能夠照亮更廣闊的國際視野」。

王惠美指出，「此次展覽除了有日本IFA國際美術協會的國際會員創作以外，更精選31件來自台灣的傑出藝術家作品，包含19位知名的彰化縣籍藝術家以及12位磺溪美展磺溪獎得主的精彩創作，充分展現本土藝術家深厚的藝術實力」。

她進一步表示，「此展包含以彰化八卦山大佛為主題的作品，並與日本知名的鎌倉大佛互相呼應，展現信仰與藝術交融，別具特色。感謝日本IFA國際美術協會會長金原芳山與台灣策展人粘信敏的用心努力，希望透過藝術的相互對話，讓世界看見彰化、看見台灣」。

日本IFA國際美術協會金原芳山致詞時表示，「藝術可以超越語言、跨越國境，可以連結人與人的心，透過藝術對話能讓人產生共鳴，這是人類所擁有的寶藏。今天此展開幕的契機源於2023年協會與彰化縣政府簽署藝術交流協議，今年邁入第2屆，迎來重要的里程碑，是喜悅、也是令人鼓舞的時刻」。

金原說：「期望透過藝術這個共同語言，超越國家與民族，打造一個相互理解、彼此尊重的世界。」

台灣IFA國際美術協會會長粘信敏致詞時表示，「大阪市立美術館經過整修，於大阪世博會期間重新開館，氣氛熱鬧非凡。很高興能與王縣長參與本次開幕典禮，並感謝為這次展覽付出的所有人員。本次展出集結許多優秀作品，國際交流不僅是作品展出，更是藝術文化的交流，藉此促進、了解彼此的情感與文化，進而追求世界和平的可能」。

駐大阪經濟文化辦事處副處長劉拓致詞時表示，「彰化與大阪都是人文薈萃的寶地，相互進行文化交流，別具意義。藝術能夠跨越國家，連結人與人的心，非常榮幸能與各界藝術家在大阪相聚，期待利用藝術與友誼，讓世界連結在一起」。

2025東亞藝術交流展有來自台灣、日本、泰國、烏克蘭等8國藝術家作品展出。

彰化縣文化局表示，今年參展的台灣藝術家作品廣受好評，並獲得日本IFA國際美術協會的肯定。其中，藝術家粘信敏、卓麗秋、劉俊志、劉俊卿、蔡玉葉、黃俊傑、陳來興，以及磺溪獎得主曾益民、林宇荃及古員齊等人創作受到協會青睞並獲獎，為台灣藝術界增添光彩。

擅長山水青花瓷創作的女畫家卓麗秋的作品「幽邃靜勝」榮獲「會長特別賞」、曾益民以「幸福」為題的創作、古員齊的創作等榮獲「東亞藝術賞」、林宇荃的膠彩創作榮獲「優秀賞」，多名獲獎台灣藝術家及日本、泰國、烏克蘭等國藝術接受安排在會場發表創作的發想，深化國際交流。

此展展期至9月15日止，於日本大阪市立美術館天王寺第3展覽室展出。

2023年「旭日東昇-東亞藝術交流展」舉辦時，彰化縣府由縣長王惠美與日本IFA國際美術協會金原芳山會長，在台灣策展人粘信敏等人見證下，簽署常態跨國藝術交流的合作意向書，自2024年起輪流於彰化縣立美術館及日本大阪市立美術館舉辦展覽。