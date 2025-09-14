聽新聞
關懷獨居者推「安心機」 台中社會局：可到府免費裝
目前值農曆七月中元節期間，台中市豐原警分局翁子派出所舉行普渡儀式，也結合在地社區關懷行動，將普渡供品分送至轄區內的獨居長者與弱勢族群；社工人員在場說明，符合資格者可向社會局申請免費安裝居家「安心機」緊急救援服務通報系統。
翁子派出所員警日前結合警察志工與社工人員，到豐原區水源路192巷一處79歲吳姓獨居婦人住處，致贈泡麵2箱以及雞蛋1盒，協助生活所需。員警關心婦人身體狀況與日常生活，吳婦感動，頻頻向在場人員一一致謝，她說這份意外的關懷，感受到社會的支持與溫暖。
社工人員也向吳婦說明，若家中長輩獨自居住，且符合中低收入戶受政府補助，或為年滿50歲的獨居身心障礙者，可向社會局申請免費安裝居家「安心機」緊急救援服務通報系統。該系統能在意外發生的第一時間立即通報緊急聯絡人、救護消防或警察單位，迅速連接救援資源、爭取黃金救援時間。當日警方與社工人員協助吳婦完成「安心機」安裝。
翁子派出所所長曾文欽表示，每年中元節，派出所都會舉辦普渡儀式祈求轄區平安，事後將供品整理後分送給在地有需要的族群，這項傳統已延續多年，傳承節慶文化，更透過實際行動關懷弱勢，強化社區安全網，讓居民感受到警察的守護與關懷。
