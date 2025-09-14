成美文化園文資論壇 關懷老建築

成美公堂走過140年，見證魏家世代傳承也承載地方文化的歷史記憶，為紀念這座百年古蹟的重要里程，頂新和德文教基金會昨天在彰化永靖成美文化園舉辦「百年傳承 成家之美─2025民間文化資產與老建築保存論壇」，關注民間文化資產與老建築保存的未來發展。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充長期關注文化資產保存及永續議題，基金會跟隨理念，以提倡文資老屋的保存、修復、維護及再利用為願景使命，7年前起舉辦論壇。

今年以「家族保存傳承」與「地方老屋保存實務」為兩大主題，吸引上百名文化資產專業人士、老屋屋主與在地民眾參與。

上午場由基金會副董事長陳慶浩以「從家開始：成美公堂保存修復的文化意義與世代責任」揭開序幕，下午場擴大至街區與地方修復的實務，與會專業人士和老屋屋主共同分享自主修復家廟與永續整合的經驗，及各地的保存與再生案例。

頂新和德文教基金會還參與台北「幸町日式宿舍」經營，打造「文房．文化閱讀空間」，進一步展開「人文創生計畫」；成美公堂榮獲古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑優良獎，文房獲台北市文化資產保存維護譽揚獎。

陳慶浩表示，希望透過文資論壇促成交流平台，讓更多人理解與投入保存行動，今年呼應成美公堂140周年，更象徵「從家出發」的初心，盼能以民間力量守護、修復、再利用文化資產，讓百年建築成為啟發未來的典範。