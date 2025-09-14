聽新聞
0:00 / 0:00

成美文化園文資論壇 關懷老建築

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
頂新和德文教基金會創辦人魏應充（座位前排左3），昨和與會貴賓、專家學者及在地民眾齊聚成美文化園，見證成美公堂140周年論壇盛況，展現產官學民合作守護文化資產的決心。記者簡慧珍／攝影
頂新和德文教基金會創辦人魏應充（座位前排左3），昨和與會貴賓、專家學者及在地民眾齊聚成美文化園，見證成美公堂140周年論壇盛況，展現產官學民合作守護文化資產的決心。記者簡慧珍／攝影

成美公堂走過140年，見證魏家世代傳承也承載地方文化的歷史記憶，為紀念這座百年古蹟的重要里程，頂新和德文教基金會昨天在彰化永靖成美文化園舉辦「百年傳承 成家之美─2025民間文化資產與老建築保存論壇」，關注民間文化資產與老建築保存的未來發展。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充長期關注文化資產保存及永續議題，基金會跟隨理念，以提倡文資老屋的保存、修復、維護及再利用為願景使命，7年前起舉辦論壇。

今年以「家族保存傳承」與「地方老屋保存實務」為兩大主題，吸引上百名文化資產專業人士、老屋屋主與在地民眾參與。

上午場由基金會副董事長陳慶浩以「從家開始：成美公堂保存修復的文化意義與世代責任」揭開序幕，下午場擴大至街區與地方修復的實務，與會專業人士和老屋屋主共同分享自主修復家廟與永續整合的經驗，及各地的保存與再生案例。

頂新和德文教基金會還參與台北「幸町日式宿舍」經營，打造「文房．文化閱讀空間」，進一步展開「人文創生計畫」；成美公堂榮獲古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑優良獎，文房獲台北市文化資產保存維護譽揚獎。

陳慶浩表示，希望透過文資論壇促成交流平台，讓更多人理解與投入保存行動，今年呼應成美公堂140周年，更象徵「從家出發」的初心，盼能以民間力量守護、修復、再利用文化資產，讓百年建築成為啟發未來的典範。

延伸閱讀

教育基金會嘉年華登場 21互動攤位與親子工作坊

改建利益龐大誘人 民間文資與老建築保存論壇公認保存老屋挑戰多

號稱「北基隆南虎尾」的虎尾大普度 可望登錄為雲林無形文資

中元節流傳動物慰靈文史 居民守護樹包獸魂碑...盼列文化資產

相關新聞

先嗨一波！國慶焰火16日南投試放 千發巨型焰火美翻夜空

2025年國慶焰火將於10月10日晚間8時在南投會展中心旁盛大施放。為確保安全與焰火施放效果，南投縣府9月16日晚間8時...

影／30米大鯨魚風箏飛天超吸睛 台中力推地方產業發展

「2025台中國際糕豐會」活動從今天開始，一連兩天，在台中市大安區媽祖文化園區展開，包含「風箏奇緣」全台最大30米大鯨魚...

垃圾不分類被外縣市拒燒 南投2措施自救

南投縣垃圾堆積量高達27萬噸，只能仰賴外縣市焚化處理，但因分類不確實被苗栗等地多次退回，讓垃圾危機雪上加霜。議員批評縣府...

台中動漫博覽會 寶可夢聲優將獻唱

為期9天的台中國際動漫博覽會昨天開幕，今年首度將展覽地點選在市政大樓，市長盧秀燕現場cosplay人氣IP寶可夢的主角小...

成美文化園文資論壇 關懷老建築

成美公堂走過140年，見證魏家世代傳承也承載地方文化的歷史記憶，為紀念這座百年古蹟的重要里程，頂新和德文教基金會昨天在彰...

廣角鏡／台中大安媽祖文化園區風箏展

台中市觀旅局發展海線觀光，昨起一連2天在大安區媽祖文化園區舉行「國際糕豐會」活動，現場施放全台最大30米大鯨魚風箏，還有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。