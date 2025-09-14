台中動漫博覽會 寶可夢聲優將獻唱

為期9天的台中國際動漫博覽會昨天開幕，今年首度將展覽地點選在市政大樓，市長盧秀燕現場cosplay人氣IP寶可夢的主角小智。市府指出，活動最大亮點是20日邀請寶可夢的配音聲優松本梨香來台獻唱，下個月還接力登場國際動漫影展。

市府在開幕典禮邀請參展的11名台灣原創漫畫家與會，多名人氣Coser登台表演，動漫歌手Ruka Banana也獻唱知名手遊「神魔之塔」的10周年紀念主題曲。

策展人台灣師範大學教授劉定綱說，今年主題是「漫想傳說」，主視覺核心是山神與海神，象徵台灣的山海傳說；傳說是人們內心世界的重要元素，也是漫畫家重要的創作養分，今年展出的11部台灣原創漫畫，涵蓋神話、歷史與都市傳說。