垃圾不分類被外縣市拒燒 南投2措施自救

南投縣垃圾堆積量高達27萬噸，只能仰賴外縣市焚化處理，但因分類不確實被苗栗等地多次退回，讓垃圾危機雪上加霜。議員批評縣府長期欠缺作為，呼籲建立獎懲制度；環保局則強調，廢紙類容器、塑膠容器與鋁箔包是最常被誤丟的回收物，將透過破袋稽查改善。

縣議員陳玉鈴指出，垃圾被退回問題已持續多年，顯示源頭分類與減量未落實，縣府應該訂定具體的減量與回收目標，否則難以根本解決問題。

環保局表示，近年已在全縣推動「垃圾破袋稽查」，隨機抽檢垃圾袋，統計顯示，最常被誤丟進一般垃圾袋的回收物，一是「廢紙類容器」如手搖飲杯、紙餐具，二是「廢塑膠容器」如寶特瓶、食品塑膠餐具，三是「鋁箔包」。這些若未妥善回收，不僅增加焚化爐負擔、縮短掩埋場壽命，更造成資源浪費。

環保局長李易書表示，垃圾分類是維持縣內環境品質的關鍵行動，破袋稽查並非為了開罰，而是確保回收體系有效運作，盼引導民眾建立「回收先清洗、分類要徹底」的觀念。若未依規定分類或任意棄置，可依廢棄物清理法裁罰1200至6000元。

李易書也透露，目前有兩大措施並行，一是在部分鄉鎮執行破袋稽查，雖有效果但人力負擔大，且容易引發民怨；二是由清潔隊員在垃圾暫置場進行二次細分類，國姓、鹿谷成效明顯，垃圾量為全縣最低。

此外，環保局針對各鄉鎮垃圾清運也有考核制度，垃圾分類是重要指標。南投市已推動「定點收運」制度，由清潔隊員現場看守，竹山也計畫跟進。李易書強調，未來將提升分類在考核中的比重，期盼藉由制度與習慣並進，讓社區逐步形成良好風氣，改善垃圾困境。