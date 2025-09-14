聽新聞
0:00 / 0:00

垃圾不分類被外縣市拒燒 南投2措施自救

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投市垃圾外運至苗栗焚化爐被查出夾雜資源回收物，慘遭全車退運，只好由清潔隊員重新分類。圖／南投市公所提供
南投市垃圾外運至苗栗焚化爐被查出夾雜資源回收物，慘遭全車退運，只好由清潔隊員重新分類。圖／南投市公所提供

南投縣垃圾堆積量高達27萬噸，只能仰賴外縣市焚化處理，但因分類不確實被苗栗等地多次退回，讓垃圾危機雪上加霜。議員批評縣府長期欠缺作為，呼籲建立獎懲制度；環保局則強調，廢紙類容器、塑膠容器與鋁箔包是最常被誤丟的回收物，將透過破袋稽查改善。

縣議員陳玉鈴指出，垃圾被退回問題已持續多年，顯示源頭分類與減量未落實，縣府應該訂定具體的減量與回收目標，否則難以根本解決問題。

環保局表示，近年已在全縣推動「垃圾破袋稽查」，隨機抽檢垃圾袋，統計顯示，最常被誤丟進一般垃圾袋的回收物，一是「廢紙類容器」如手搖飲杯、紙餐具，二是「廢塑膠容器」如寶特瓶、食品塑膠餐具，三是「鋁箔包」。這些若未妥善回收，不僅增加焚化爐負擔、縮短掩埋場壽命，更造成資源浪費。

環保局長李易書表示，垃圾分類是維持縣內環境品質的關鍵行動，破袋稽查並非為了開罰，而是確保回收體系有效運作，盼引導民眾建立「回收先清洗、分類要徹底」的觀念。若未依規定分類或任意棄置，可依廢棄物清理法裁罰1200至6000元。

李易書也透露，目前有兩大措施並行，一是在部分鄉鎮執行破袋稽查，雖有效果但人力負擔大，且容易引發民怨；二是由清潔隊員在垃圾暫置場進行二次細分類，國姓、鹿谷成效明顯，垃圾量為全縣最低。

此外，環保局針對各鄉鎮垃圾清運也有考核制度，垃圾分類是重要指標。南投市已推動「定點收運」制度，由清潔隊員現場看守，竹山也計畫跟進。李易書強調，未來將提升分類在考核中的比重，期盼藉由制度與習慣並進，讓社區逐步形成良好風氣，改善垃圾困境。

延伸閱讀

金門新湖港驚傳漁船沉沒「海面現油汙」 岸巡、環保局緊急防堵漏油

清潔隊員「殘值32元」電鍋送拾荒婦遭起訴 法務部發聲了

先嗨一波！國慶焰火16日南投試放 千發巨型焰火美翻夜空

南投垃圾27萬噸退件問題嚴重 3大誤丟類靠破袋稽查解決

相關新聞

先嗨一波！國慶焰火16日南投試放 千發巨型焰火美翻夜空

2025年國慶焰火將於10月10日晚間8時在南投會展中心旁盛大施放。為確保安全與焰火施放效果，南投縣府9月16日晚間8時...

影／30米大鯨魚風箏飛天超吸睛 台中力推地方產業發展

「2025台中國際糕豐會」活動從今天開始，一連兩天，在台中市大安區媽祖文化園區展開，包含「風箏奇緣」全台最大30米大鯨魚...

垃圾不分類被外縣市拒燒 南投2措施自救

南投縣垃圾堆積量高達27萬噸，只能仰賴外縣市焚化處理，但因分類不確實被苗栗等地多次退回，讓垃圾危機雪上加霜。議員批評縣府...

台中動漫博覽會 寶可夢聲優將獻唱

為期9天的台中國際動漫博覽會昨天開幕，今年首度將展覽地點選在市政大樓，市長盧秀燕現場cosplay人氣IP寶可夢的主角小...

成美文化園文資論壇 關懷老建築

成美公堂走過140年，見證魏家世代傳承也承載地方文化的歷史記憶，為紀念這座百年古蹟的重要里程，頂新和德文教基金會昨天在彰...

廣角鏡／台中大安媽祖文化園區風箏展

台中市觀旅局發展海線觀光，昨起一連2天在大安區媽祖文化園區舉行「國際糕豐會」活動，現場施放全台最大30米大鯨魚風箏，還有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。