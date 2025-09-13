圓環存廢惹爭議 台中南屯「渦輪圓環」像太極

台中市府開闢十三期重劃區時，以「渦輪圓環」設計包覆了當地被人俗稱為「台中金城武樹」的百年老榕樹。目前交通量尚不大，車輛亦順暢，但卻有人認為，圓環裡明明設計了自行車道和休憩椅，但從周邊卻無路可進去。不過，當地豐樂里長蔡奇洲和南屯區長林秋萬卻認為，維持目前單純的景觀作用，以交通順暢為先，反而是較佳的選擇。

據臉書「Ayu人生履行中」說，這是南屯的第一個圓環，渦輪圓環最初是在20世紀90年代由荷蘭提出的，由於造型很像渦輪風扇而命名。設計目的是為了行車安全，防止人們在繞圈行駛時變換車道，駕駛只需繞圈行駛即可到達正確的出口，旁邊還有一個史前的「麻糍埔考古遺址」。

曾有人質疑，何以圓環四周皆是馬路，無斑馬線可穿越，在未設行人引道下，自行車跟行人如何上去圓環？因此目前穿越馬路需要非常小心。

據陳姓大學生說，他開車經過時，感覺渦輪圓環的設計實在很巧妙，目前交通順暢。因為是重劃區道路，使用者尚不多。

蔡奇洲說，從較高角度看，可以發現圓環加上裡面的草地形狀，看起來像易經裡的太極，具陰陽調和生生不息的意義。道路設計以交通順暢和行人安全為先，因此他認為應維持目前不讓人上去的現況。若設了引道，不僅可能會因穿越太極而有「煞」破壞了現有格局，還可能因人流阻礙交通，以及帶來垃圾，反而影響了景觀。

他建議市府，可以圓環內現有的景觀加以維護，並在夜間加上燈光，使其成為地方的一個地標，反而會受民眾歡迎。區長林秋萬亦說，目前看來，維持現狀似是個好方法，但還要再整合民眾意見。

建設局長陳大田說，已會勘過多次，地方不同聲音都有，尚待各方意見整合之後，在疏導車流和維護景觀、兼顧休閒之間找到平衡點。