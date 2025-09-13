長期行善送出萬雙鞋不求回報 羅金珠今獲家扶總會表揚

彰化家扶中心員林區扶幼委員會前主委羅金珠長年關懷弱勢兒少，10年前發起「童心鞋力」為兒少募款買新鞋，已送出1萬1千雙鞋，她出錢出力不求回報，今接受家扶基金會扶幼大會「20年扶幼委員」表揚善行。

羅金珠擔任永銡實業股份有限公司董事，平日忙於事業，有空就參與彰化家扶等社會公益活動；今表示，她感謝上天賜予順利平安的生活，以「取之於社會，用之於社會。」幫助弱勢民眾的行動來回報老天厚待，行有餘力接任彰化家扶扶幼委員會推動照顧弱勢家族的工作。

彰化家扶員林服務處未設新館前，每次她到服務處照顧弱勢兒童，看見空間擺不放太多椅子，兒童席地而坐，感覺員林服務處應該搬到更大地方、兒童的鞋子穿久都很舊應該換鞋，後來員林服務處蓋新館，羅金珠積極奔走籌募，10年前更發起募款為兒少買新鞋，點點滴滴都讓彰化家扶「足感心」。

彰化家扶透露，羅金珠不求回報，冥冥中自有善報，有一次發生車禍造成兩名少女受傷，對方家長搜尋網路得知羅金珠長期行善，不僅願意原諒，還各「酌收」紅包200元，羅金珠很不好意思，各包2千元紅包「感謝」對方諒解她一時疏失。

羅金珠7年前曾獲得家扶基金會最高榮譽「特別感謝獎」，今再被表揚，欣喜之餘表示，已72歲的她目前就讀彰化師大EMBA，退休後將一面從事公益活動，並繼續學習與進修，實踐「活到老，學到老。」理念。