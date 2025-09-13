台中海線民眾等待多年....清水國民暨兒童運動中心9月30日試營運

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
清水國民暨兒童運動中心可供籃球、羽球及排球使用外，更有具備長25公尺8個水道游泳池，及兒童專屬運動空間。記者黑中亮／攝影
清水國民暨兒童運動中心讓台中海線民眾翹首等待多年，目前工程已全部完工，台中市運動局表示，目前配合委外營運廠商完成後續設施設備進駐，相關設施將陸續引入，預計9月30日試營運，10月7日將正式營運，對於大家最期待的綜合球場部分，強調可供籃球、羽球及排球使用外，更有具備長25公尺8個水道游泳池，及兒童專屬運動空間。

台中市運動局透露，清水國民暨兒童運動中心試營運的日子，就在9月30日；地上四層的建物內，規劃長25公尺8個水道游泳池，韻律運動教室、體適能運動中心（健身房）及綜合球場等，保留可彈性使用的競技及集會場所，全館設有汽、機車停車場，加上納入親子館空間，期待帶給市民更多元的運動及親子育樂環境。

清水國民暨兒童運動中心鄰近西濱快速道路及港區藝術中心，地理位置優越，富發展潛力，原訂去年完工啟用，並預定今年8月與豐原國民暨兒童運動中心鄰同步試營運，但受限委外廠招標等事宜，不得不延到今年9月，但伴隨著營運廠商辦理後續設備進駐，相關器材陸續引進，預計今年9月30日試營運，應可在10月7日正式營運。

清水國民暨兒童運動中心可供籃球、羽球及排球使用外，更有具備長25公尺8個水道游泳池，及兒童專屬運動空間。記者黑中亮／攝影
