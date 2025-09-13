快訊

先嗨一波！國慶焰火16日南投試放 千發巨型焰火美翻夜空

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國慶焰火16日將試放，1千發巨型焰火點亮南投夜空。圖／南投縣政府提供
國慶焰火16日將試放，1千發巨型焰火點亮南投夜空。圖／南投縣政府提供

2025年國慶焰火將於10月10日晚間8時在南投會展中心旁盛大施放。為確保安全與焰火施放效果，南投縣府9月16日晚間8時先行試放，施放約3分鐘、超過1千發3至8吋焰火彈，檢測佈彈與落焰狀況，確認施放角度與安全措施。

試放期間自晚間6點至10點實施交通管制，涵蓋華陽路、環河路、順溪北路、東閔路、營中路、平山坑排水路、祖祠路、育樂路、芳美路及信義街等10個路段；綠美橋因限重，自晚間7點起亦同步管制。縣府提醒用路人減速慢行，配合指揮人員疏導。

國慶當晚焰火秀將施放長達40分鐘、超過3萬發焰火，最大尺寸8吋，共分十二段主題，融入南投自然景觀與人文意象。今年焰火結合潮流音樂元素，邀請百大DJ妖嬌與知名DJ Mr.GIN現場混音，壓軸並安排知名歌手演唱，打造專屬南投的國慶經典畫面。焰火秀適逢「2025南投世界茶業博覽會」（10月4日至12日）舉辦，縣府推薦遊客白天品茗茶香、夜晚賞焰火，享受「朝品茶香、夜賞焰火」雙重樂趣。

會展中心周邊自下午1點起將推出四大主題市集，結合在地小吃、特色餐車、伴手禮與文創攤位，並設置「親子放電樂園」及多款遊樂設施。下午4點起有在地藝文團隊與金曲獎最佳原住民語歌手姑慕·巴紹演出。

交通部分，國慶當日自中午12點起，會展中心周邊道路實施管制，南投市、草屯鎮及名間鄉設置三大接駁站，規劃六條接駁路線，方便遊客往返；國3南投交流道自中午起封閉，車輛改道至中興或名間交流道，散場遇回堵時將實施間歇性改道。縣府提醒民眾多利用接駁車或公共運輸，確保行車安全。

縣府表示，焰火佈彈區及落焰區全面實施甲種圍籬管制，禁止人車進入，僅限施放作業人員及救護車出入；試放及施放期間交通管制詳情可上官方網站查詢

國慶焰火將在16日試放，南投市周邊道路將從晚間6點管制。圖／南投縣政府提供
國慶焰火將在16日試放，南投市周邊道路將從晚間6點管制。圖／南投縣政府提供
國慶焰火16日將試放，1千發巨型焰火點亮南投夜空。圖／南投縣政府提供
國慶焰火16日將試放，1千發巨型焰火點亮南投夜空。圖／南投縣政府提供
國慶焰火16日將試放，1千發巨型焰火點亮南投夜空。圖／南投縣政府提供
國慶焰火16日將試放，1千發巨型焰火點亮南投夜空。圖／南投縣政府提供
國慶焰火16日將試放，1千發巨型焰火點亮南投夜空。圖／南投縣政府提供
國慶焰火16日將試放，1千發巨型焰火點亮南投夜空。圖／南投縣政府提供
國慶焰火在南投會展中心旁施放，周邊道路交管制。圖／南投縣政府提供
國慶焰火在南投會展中心旁施放，周邊道路交管制。圖／南投縣政府提供
國慶焰火在南投會展中心旁施放，周邊道路交管制。圖／南投縣政府提供
國慶焰火在南投會展中心旁施放，周邊道路交管制。圖／南投縣政府提供

南投縣 國慶焰火 交通管制

