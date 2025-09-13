快訊

大開公務門！桃園航警收賄淪走私幫凶 法官裁定收押禁見

小心冰雹！大雷雨警戒區出爐 雨炸屏東、高雄持續至這時

羈押前PO女兒畢業照「怕來不及」 應曉薇：她續留英國攻學位

國際糕豐會移師大安港媽祖文化園區 今明千人辦桌並施放藍鯨風箏

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中國際糕豐會移師至大安港媽祖文化園區舉行，今明規劃千人辦桌嘉年華，同時施放全台最大30公尺藍鯨風箏，吸引大批民眾參與。記者黑中亮／攝影
台中國際糕豐會移師至大安港媽祖文化園區舉行，今明規劃千人辦桌嘉年華，同時施放全台最大30公尺藍鯨風箏，吸引大批民眾參與。記者黑中亮／攝影

台中市大安濱海樂園擁有全台少見、綿延的自然沙灘，可從事衝浪及風箏衝浪活動，夏季提供民眾就近體驗衝浪及風箏衝浪樂趣，台中市觀旅局發展海線觀光，今年將「台中國際糕豐會」，移師至大安港媽祖文化園區舉行，今明兩天規劃「千人辦桌嘉年華」，同時施放全台最大30公尺藍鯨風箏，吸引大批民眾參與，現場氣氛熱烈。

觀旅局表示，去年首度舉辦國際糕豐會就榮獲台灣活動卓越獎，為推動在地產業活絡，今年2025台中國際糕豐會以「秋糕憩爽風大安」為主題，規劃近千人規模的辦桌嘉年華、糕豐盛事創藝展、天竺鼠車車及藍色小精靈親子見面會等精采節目外，請來全台唯一的「媽祖街舞」、空中絲綢特技表演，與地景相互呼應，為遊客帶來視覺饗宴。

利用大安濱海樂園豐沛的風場，同時施放全台最大30公尺藍鯨風箏，以及各式色彩繽紛風箏，將活動現場營造出熱鬧的嘉年華場面，民眾不只可以享受千人盛會「辦桌嘉年華」美食，更能近距離地欣賞壯麗的濱海景緻，並推出大安特產金磚米伴手禮給民眾帶回家。

副市長鄭照新並表示，2025年是海線觀光爆發年，除8月21日正式啟用的「台中海洋館」外，觀旅局今明舉辦「秋糕憩爽風大安」系列活動；9月27至28日將於清水中山路舉辦國際踩舞嘉年華，串聯大甲、大安、外埔、清水、沙鹿、梧棲等區知名景點，形塑特色觀光廊帶，推動地方觀光與產業雙向發展。

台中國際糕豐會移師至大安港媽祖文化園區舉行，今明規劃千人辦桌嘉年華，同時施放全台最大30公尺藍鯨風箏，吸引大批民眾參與。記者黑中亮／攝影
台中國際糕豐會移師至大安港媽祖文化園區舉行，今明規劃千人辦桌嘉年華，同時施放全台最大30公尺藍鯨風箏，吸引大批民眾參與。記者黑中亮／攝影
台中國際糕豐會移師至大安港媽祖文化園區舉行，今明規劃千人辦桌嘉年華，同時施放全台最大30公尺藍鯨風箏，吸引大批民眾參與。記者黑中亮／攝影
台中國際糕豐會移師至大安港媽祖文化園區舉行，今明規劃千人辦桌嘉年華，同時施放全台最大30公尺藍鯨風箏，吸引大批民眾參與。記者黑中亮／攝影
台中國際糕豐會移師至大安港媽祖文化園區舉行，今明規劃千人辦桌嘉年華，同時施放全台最大30公尺藍鯨風箏，吸引大批民眾參與。記者黑中亮／攝影
台中國際糕豐會移師至大安港媽祖文化園區舉行，今明規劃千人辦桌嘉年華，同時施放全台最大30公尺藍鯨風箏，吸引大批民眾參與。記者黑中亮／攝影

風箏 辦桌 台中市

延伸閱讀

影／30米大鯨魚風箏飛天超吸睛 台中力推地方產業發展

「2049媽祖遶月太空站」 嘉義太空教育館展出1年

影／媽祖顯神威！車手約在鎮瀾宮前面交詐款 隨身攜毒被搜出

台中國際糕豐會9／13起登場 以糕餅美食音樂助觀光產業起飛

相關新聞

瘋排隊！彰化不二坊蛋黃酥明起門市停售19天 代購價翻倍每顆百元

排隊名店「彰化不二坊」為了趕中秋節蛋黃酥訂單，從明天（14日）起到10月2日共19天，門市將暫停販售，10月3日到6日再...

先嗨一波！國慶焰火16日南投試放 千發巨型焰火美翻夜空

2025年國慶焰火將於10月10日晚間8時在南投會展中心旁盛大施放。為確保安全與焰火施放效果，南投縣府9月16日晚間8時...

影／30米大鯨魚風箏飛天超吸睛 台中力推地方產業發展

「2025台中國際糕豐會」活動從今天開始，一連兩天，在台中市大安區媽祖文化園區展開，包含「風箏奇緣」全台最大30米大鯨魚...

台中海線民眾等待多年....清水國民暨兒童運動中心9月30日試營運

清水國民暨兒童運動中心讓台中海線民眾翹首等待多年，目前工程已全部完工，台中市運動局表示，目前配合委外營運廠商完成後續設施...

國際糕豐會移師大安港媽祖文化園區 今明千人辦桌並施放藍鯨風箏

台中市大安濱海樂園擁有全台少見、綿延的自然沙灘，可從事衝浪及風箏衝浪活動，夏季提供民眾就近體驗衝浪及風箏衝浪樂趣，台中市...

改建利益龐大誘人 民間文資與老建築保存論壇公認保存老屋挑戰多

彰化縣歷史建築成美公堂建造140年，保存及管理維護連連獲獎，也成為彰化縣第八個環境教育設施場所，頂新和德文教基金會今在成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。