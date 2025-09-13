國際糕豐會移師大安港媽祖文化園區 今明千人辦桌並施放藍鯨風箏

台中市大安濱海樂園擁有全台少見、綿延的自然沙灘，可從事衝浪及風箏衝浪活動，夏季提供民眾就近體驗衝浪及風箏衝浪樂趣，台中市觀旅局發展海線觀光，今年將「台中國際糕豐會」，移師至大安港媽祖文化園區舉行，今明兩天規劃「千人辦桌嘉年華」，同時施放全台最大30公尺藍鯨風箏，吸引大批民眾參與，現場氣氛熱烈。

觀旅局表示，去年首度舉辦國際糕豐會就榮獲台灣活動卓越獎，為推動在地產業活絡，今年2025台中國際糕豐會以「秋糕憩爽風大安」為主題，規劃近千人規模的辦桌嘉年華、糕豐盛事創藝展、天竺鼠車車及藍色小精靈親子見面會等精采節目外，請來全台唯一的「媽祖街舞」、空中絲綢特技表演，與地景相互呼應，為遊客帶來視覺饗宴。

利用大安濱海樂園豐沛的風場，同時施放全台最大30公尺藍鯨風箏，以及各式色彩繽紛風箏，將活動現場營造出熱鬧的嘉年華場面，民眾不只可以享受千人盛會「辦桌嘉年華」美食，更能近距離地欣賞壯麗的濱海景緻，並推出大安特產金磚米伴手禮給民眾帶回家。