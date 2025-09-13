改建利益龐大誘人 民間文資與老建築保存論壇公認保存老屋挑戰多

彰化縣歷史建築成美公堂建造140年，保存及管理維護連連獲獎，也成為彰化縣第八個環境教育設施場所，頂新和德文教基金會今在成美文化園舉辦論壇，與會人士認為凝聚產權所有人共識來保存老屋有助傳承文化，讓老屋成為地方發展的重要動力。

頂新和德文教基金會今舉辦「百年傳承 成家之美─2025民間文化資產與老建築保存論壇」，鎖宣兩大主題「家族保存傳承」、「地方老屋保存實務」，廣邀全台老屋屋主、文化資產專家學者和在地民眾，交流保存維護老的想法與經驗。

上午場由基金會副董事長陳慶浩以「從家開始：成美公堂保存修復的文化意義與世代責任」揭開序幕，下午場擴大至街區與地方修復的實務，台南歷史街區振興補助計畫主持人曾憲嫻、台灣小鎮文化協會理事長許書基、苗栗縣傳統聚落文化協會總幹事許書凡，暢談各地方老屋的保存與再生案，基金會邀請芎林鄭氏家廟召集人鄭香辰、霧峰林家董事長林俊明，分享自主修復家廟與永續整合的經驗。

台北市艋舺慈惠醫院屋主王培仲說，保存老屋要凝聚家族共識、抗拒拆除老屋改建新大樓的可觀利益挑戰，凝聚家族共識之後的修復方法、經費來源又是一大難題，整個過程相當困難，能幸運的保存文化資產可給後事更多故事，留下可看見的歷史，如同成美堂一般，令人對頂新和德文教基金會用一己之力保存，格外感到敬佩，為後人修復和保存老屋建立希望與榜樣。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充表示，看到世界各國努力保存文化資產，他和三兄弟一起留下祖先的老屋，恢復原樣保存百年，修復過程中已準備文資要作為環境教育設施的場域，今年如願拿到彰化縣第八處環教設施場所的認證，他和兄弟希望從祖先留下的公堂向外擴展文化傳承理念，拋磚引玉呼籲社會大眾一起努力。