聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中國際動漫博覽會今年移師台中市政大樓惠中樓一樓，洽公民眾可以順便參展。記者陳敬丰／攝影
台中市政府舉辦台中國際動漫博覽會今天開幕，為期9天，今年首度將展覽地點選在市政大樓，市長盧秀燕現場cosplay人氣IP寶可夢的主角小智。市府指出，活動最大亮點是20日邀請寶可夢的配音聲優松本梨香來台獻唱，下個月還有接力登場的國際動漫影展。

市府今天舉辦開幕典禮，邀請參展的11名台灣原創漫畫家與會，安排多名人氣Coser登台表演，動漫歌手Ruka Banana也獻唱知名手遊「神魔之塔」的十周年紀念主題曲；盧秀燕更是親自cosplay小智，和頭戴皮卡丘帽的新聞局長欒治誼一同入場。

盧秀燕表示，動漫是創作、娛樂也是產業，市府團隊努力將台中市打造為動漫之都，今年動漫國際博覽會邁入第9屆，也是她第7次主持開幕，為了表示對動漫產業的重視，她每年都會cosplay；台中不止經常舉辦各類動漫活動，也有全國首創的原創漫畫補助，這幾年努力已讓台中動漫在國際舞台發光發熱。

盧秀燕強調，今年的動漫國際博覽會特別移師市政大樓，是因為市府本身是獨一無二的建築物，由瑞士建築師設計，可以和動漫主題相得益彰；欒治誼補充，透過將展場移至市政大樓，讓更多洽公民眾體驗動漫樂趣，將動漫與日常生活結合。

策展人台灣師範大學教授劉定綱說，這是他第二次策展，今年的策展主題是「漫想傳說」，主視覺核心是山神與海神，象徵台灣的山海傳說；傳說是人們內心世界的重要元素，也是漫畫家重要的創作養分，今年展出的11部台灣原創漫畫，涵蓋神話、歷史與都市傳說。

新聞局指出，台中市政府2019年起推出動畫製作計畫，2020年起提供原創漫畫創作補助，2023年文化部國家漫畫博物館落腳台中，一步步累積能量；本次博覽會除了位於市政大樓惠中樓一樓的靜態展區，周末會安排大師講座與文創市集，博覽會結束後，10月11日到18日由台中國際動畫影展接力。

新聞局表示，動漫博覽會入場全程免費，參加者只要cosplay成動漫角色，可以到服務台兌換限量紀念品，詳情可上台中國際動漫博覽會FB粉絲專頁查詢。

台中市長盧秀燕（右）今天出席在市府舉行的國際動漫博覽會，cosplay成寶可夢角色小智，新聞局長欒治誼（左）則戴上皮卡丘帽。記者黃仲裕／攝影
今年台中國際動漫博覽會的主題是「漫想傳說」，現場展出11名台灣漫畫家的原創漫畫，涵蓋神話、歷史與都市傳說。記者陳敬丰／攝影
台中市新聞局表示，近年推動多項動漫產業政策，包含動漫博覽會、動畫影展等活動，以及原創漫畫補助等等。記者陳敬丰／攝影
台中市府今天舉辦台中國際動漫博覽會開幕典禮，邀請參展的11名台灣原創漫畫家與會，安排多名人氣Coser登台表演，動漫歌手Ruka Banana也獻唱知名手遊「神魔之塔」的十周年紀念主題曲。記者陳敬丰／攝影
聲優 盧秀燕 漫畫家 台中市

台中國際動漫博覽會移師市政大樓 下周邀日本知名聲優松本梨香登台

