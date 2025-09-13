瘋排隊！彰化不二坊蛋黃酥明起門市停售19天 代購價翻倍每顆百元

排隊名店「彰化不二坊」為了趕中秋節蛋黃酥訂單，從明天（14日）起到10月2日共19天，門市將暫停販售，10月3日到6日再恢復門市，很多民眾趕在今天門市停止販售前，排路搶購，隊伍長達約400公尺，代購行情也節節上升，15顆裝原本750元漲一倍達1500元。

近年來，蛋黃酥已攻占中秋節糕餅市場，彰化縣有三家販售蛋黃酥的排隊名店， 在今年第一屆「500甜」 中獲選，尤其在蛋黃酥名氣引領風騷的彰化不二坊獲得「2甜」，更讓排隊買不二坊蛋黃酥的隊伍更長，另同以蛋黃酥知名的鹿港新口味食品行、彰化大元餅行則獲「1甜」。

每逢中秋節前，不二坊蛋黃酥的搶購最受矚目，如同往年做法，只接受電話預約訂購及門市購買，今年從8月23日起接受電話訂約，到本月9日已宣布訂單已滿，不再接受預約，為了供應電話訂購的顧客，宣布從9月14日起到10月2日共19天，門市將暫停販售，10月3日到6日再恢復門市。

由於明天起，不二坊將暫時停止門市販售19天，今天即湧來各地民眾前往搶購，很多人從昨天午夜就前來占位子，為因應排隊造成交通亂象，店方今年特別規畫業者今年訂出「散客專區」，讓散客沿著中正路及騎樓排隊，代購大軍則沿著中正路、永安街兩條路徑區隔，到今天9點開門，兩排隊區仍各約有200公尺以上長龍，頂著毒辣的太陽排隊很辛苦。

由於排隊隊伍甚長，違停也多，尤其是車流量甚大的中正路最嚴重，甚至公車都無法靠站，乘客必須走到車道才有辦法上車，彰化警方也派員前往取締。

不二坊在這19天暫停門市販售，一般民眾想買，除了預訂成功者外，只有多花錢向代購業者買，也讓代購價格推高。不二坊蛋黃酥每顆50元，6顆裝蛋黃酥每盒原價300元、15顆裝750元，有代購業者說，有的6顆裝喊到540元甚至600元、15顆裝喊到1350甚至1500元，每顆100元是原價一倍，在離中秋節越近，恐怕還會持續攀高。