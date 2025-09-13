東勢林場拔除小花蔓澤蘭 矽品共築親子共學實踐 所得全捐偏鄉

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

東勢林場與矽品精密合作連續第二年舉辦除蔓活動，現場攜手和平國小共400多人拔除小花蔓澤蘭，在高溫下揮汗努力下，將大片纏繞樹林的藤蔓逐一清除，並趕在9月種子成熟前進行，減少進一步擴散的可能，總計移除小花蔓澤蘭600公斤，由台中市農業局與林業保育署台中分署提高收購價以每公斤8元全數回收。

矽品精密做為輝達在台的重要的合作夥伴，具備CoWoS-s的先進封裝製程技術，今天東勢林場舉辦「矽手除蔓．永續森活」活動，號召志工同仁與眷屬，以及和平國小學童共400多人，齊聚參與清除外來入侵植物小花蔓澤蘭，透過實際行動將現場回收藤蔓所得的收購金，全數捐贈和平國小課輔教育基金。

東勢林場經理許仁財表示，小花蔓澤蘭因蔓延迅速，常大面積覆蓋原生植物，被譽為「綠癌」，被國際自然保育聯盟（IUCN）列為世界百大入侵種，每年花期前，拔除小花蔓澤蘭看似辛苦，卻是最直接有效的防治方法，也希望透過大家的親身參與，感受維護生態平衡的重要性，也將愛護環境的種子播撒到下一代心中。

東勢林場與矽品精密合作舉辦除蔓活動，現場攜手和平國小共400多人共同拔除小花蔓澤蘭。圖／矽品提供
東勢林場與矽品精密合作舉辦除蔓活動，現場攜手和平國小共400多人共同拔除小花蔓澤蘭。圖／矽品提供
東勢林場與矽品精密合作舉辦除蔓活動，現場攜手和平國小共400多人共同拔除小花蔓澤蘭。圖／矽品提供
東勢林場與矽品精密合作舉辦除蔓活動，現場攜手和平國小共400多人共同拔除小花蔓澤蘭。圖／矽品提供
東勢林場與矽品精密合作舉辦除蔓活動，現場攜手和平國小共400多人共同拔除小花蔓澤蘭。圖／矽品提供
東勢林場與矽品精密合作舉辦除蔓活動，現場攜手和平國小共400多人共同拔除小花蔓澤蘭。圖／矽品提供

台中市 東勢林場 小花蔓澤蘭

