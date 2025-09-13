快訊

南投垃圾27萬噸退件問題嚴重 3大誤丟類靠破袋稽查解決

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市垃圾外運至苗栗焚化爐被查出夾雜資源回收物，慘遭全車退運，只好由清潔隊員重新分類。圖／南投市公所提供
南投市垃圾外運至苗栗焚化爐被查出夾雜資源回收物，慘遭全車退運，只好由清潔隊員重新分類。圖／南投市公所提供

南投縣垃圾堆積量高達27萬噸，只能仰賴外縣市焚化處理，但因分類不確實，苗栗等地多次退回，讓垃圾危機雪上加霜。議員批評縣府長期欠缺作為，呼籲建立獎懲制度；環保局則強調，最常被誤丟的回收物是廢紙類容器、塑膠容器與鋁箔包，將透過破袋稽查改善。

縣議員陳玉鈴指出，垃圾退回問題已持續多年，顯示源頭分類與減量未落實，縣府不應一再陷入被動，「不要一天到晚被退件退車，才想起來要管控」，應該訂定具體的減量與回收目標，否則難以根本解決問題。

環保局表示，為提升資源回收成效、落實源頭減量，近年已在全縣推動「垃圾破袋稽查」，隨機抽檢垃圾袋，提醒縣民養成「垃圾、資源、廚餘」正確分類的習慣。統計顯示，最常被誤丟進一般垃圾袋的回收物，以三類為主：一是「廢紙類容器」，如手搖飲杯、紙餐具；二是「廢塑膠容器」，如寶特瓶、食品塑膠餐具；三是「鋁箔包」。這些若未妥善回收，不僅增加焚化爐負擔、縮短掩埋場壽命，更造成資源浪費。

環保局長李易書表示，垃圾分類是維持縣內環境品質的關鍵行動。破袋稽查並非為了開罰，而是確保回收體系有效運作，盼引導民眾建立「回收先清洗、分類要徹底」的觀念。若未依規定分類或任意棄置，仍可依「廢棄物清理法」裁罰1200至6000元。

李易書也透露，目前有兩大措施並行：一是在部分鄉鎮執行破袋稽查，雖有效果但人力負擔大，且容易引發民怨；二是由清潔隊員在垃圾暫置場進行二次細分類，國姓、鹿谷成效明顯，垃圾量為全縣最低。

此外，環保局針對各鄉鎮垃圾清運也有考核制度，垃圾分類是重要指標。南投市已推動「定點收運」制度，由清潔隊員現場看守，竹山也計畫跟進。李易書強調，未來將提升分類在考核中的比重，期盼藉由制度與習慣並進，讓社區逐步形成良好風氣，改善垃圾困境。

南投市垃圾外運焚化被發現iPad資收物，全車退運。圖／南投市公所提供
南投市垃圾外運焚化被發現iPad資收物，全車退運。圖／南投市公所提供

紙餐具 南投縣 環保局長 垃圾分類

