梨山賓館蔣公像 移陳列館

台中梨山賓館前圓環的已故前總統蔣中正銅像矗立已近半世紀，10日被吊車吊起，移置到梨山文物陳列館，待修復後，年底前將正式展出。當地里長表示，居民都反對遷移銅像，圓環空蕩蕩的少了過去丰彩，難道政府沒有更重要的建設要做了嗎？參山國家風景區管理處表示，移置可改善陳列、保存空間，原址將設書法結合櫻花鉤吻鮭的裝置藝術。

中橫一頁開發史與前總統蔣中正有關，除了圓環銅像，3年多前環山部落平等國小校內的蔣中正銅像也遭移走；梨山武陵農場、福壽山農場仍有銅像。兩農場認為有歷史意義，無拆除計畫。

原設在圓環的蔣中正銅像，為少見的脫帽手持立姿，設立於1976年，底座刻有「梨山各界恭建」字樣。銅像拆除後，圓環水果攤商表示，「這是梨山地標，如今空盪盪，遊客如何找得到？」

梨山里長賴盛功表示，沒有「蔣公」與榮民開發，就沒有今天的梨山，地方反對遷移，但參山處堅持，只好妥協，改要求銅像與中橫史料共同保存，還要重新修復上漆。

中市府昨未回應。台中市長盧秀燕6月在議會答詢時，曾表示中央改路名、搬銅像，吃飽太閒；施政應做有用的事，而非整天搞意識形態。

原民議員古秀英說，參山處正式移置時未通知地方，未取得共識就魯莽行事；櫻花鉤吻鮭棲地在武陵，不在梨山賓館，為何不改設更有原住民精神、更能代表梨山的圖騰？

原民議員朱元宏指出，梨山居民對於蔣公銅像已超越意識形態，參山處卻罔顧民意移除，明明山上有很多需要，卻把焦點放在意識形態，令人遺憾。

參山處表示，已解散的促轉會要求檢討，加上為改善圓環環境，才移置銅像，移到文物陳列館結合中橫開拓史料更適合。