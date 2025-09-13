樂林食物銀行 獲SDG金獎

彰化縣二林鎮樂林食物銀行從募集食物幫助在地弱勢民眾，逐步發展到結合在地農業及先進科技，培訓偏鄉婦女第二專長，學得自主謀生技能，建立可轉移、複製的模式。今年在2025亞太永續行動獎上，千餘個參賽機關團體中脫穎而出，榮獲SDG08金級殊榮。

樂林食物銀行服務範圍不僅涵蓋二林鎮，也擴及沿海及周邊鄉鎮，甚至跨越濁水溪關懷雲林縣口湖鄉弱勢民眾，共計10鄉鎮受惠。

樂林食物銀行成立7年迄今，每月服務逾2千人次，幫助1500名兒童圓夢，並扶植伸港、線西等鄉成立食物銀行，溪湖鎮善心民眾也成立樂湖食物銀行。

理事長洪毓雯表示，秉持惜食與剩食再利用理念，她和志工們在服務過程中發現偏鄉婦女就業困難，遂以二林特色農產品紅龍果開發產品，既可消化次級品，又能培養婦女就業能力，增加個人及食物銀行收入。

食物銀行的幕後推手、二林鎮長蔡詩傑，曾任鎮農會總幹事，他運用農業人脈與工研院研發資源，導入網路作業系統管理食物流向，媒合日本雲南市引進乾燥機，製作紅龍果乾出口日本，並與食品生科公司合作開發晶凍。今年更推出自製紅龍果酥。

在產品製作過程中，食物銀行輔導中高齡婦女學習烘焙並考取證照，65歲林秋涼完成丙級烘焙證照；65歲洪月霞及52歲謝淑慧也表示，除了學到技能外，更高興能找到志同道合、共老共進的朋友。

蔡詩傑表示，做出好產品是一回事，能順利銷售更重要。鎮公所感謝樂林食物銀行幹部及志工全心投入，以「推動在地就業與永續發展」為主題勇奪SDG08金級獎，也期待有更多團體和企業支持這個偏鄉非營利組織持續成長。