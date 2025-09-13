水沙連社大 11月選拔「埔里通」

為推動地方知識學，南投水沙連社區大學以認識埔里為主題，編撰「埔里通」題庫型專書，收錄涵蓋歷史、政事、族群及藝文等面向的題目。今年出版後，陸續贈書給鎮內各級學校，並預計於11月啟動「埔里通」選拔，以趣味搶答賽找出埔里通達人。

水沙連社區大學由埔里大成國中、國姓國中分校及魚池國小分校合併而成，肩負大埔里地區的社會教育重責。為留存地方文史，除了開辦在地相關課程，也不定期舉辦戶外走讀活動，並出版介紹地方人文與產業的文史專書。

水沙連社大表示，2023年起以「認識埔里」為主題建構題庫型專書，經籌組團隊擴大收集埔里鎮內文史資料，進行題庫撰寫與分類，歷經兩年多時間，今年3月出版「埔里通」上下冊專書，可視為簡易型的埔里鎮志。

「埔里通」上下冊涵蓋歷史、政事、經濟、教育、環境、族群、藝文、宗教及其他篇章，內容完整豐富。更重要的是採一問一答的題庫形式，讓民眾在短時間內就能全面認識家鄉。

專書出版後，水沙連社大展開贈書及推廣閱讀行動，已將專書送至鎮內各級學校，並將內容轉為電子檔上傳至網站（https://sites.google.com/view/puli-township-experts/），方便對埔里有興趣的民眾下載或閱讀。

水沙連社大也表示，上月底已完成全鎮學校贈書行動，預計11月啟動「埔里通知識挑戰賽」，屆時將以專書內容作為搶答題目，希望找出真正的「埔里通達人」，藉由趣味競賽帶動地方閱讀風氣，讓民眾更了解埔里。