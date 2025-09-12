快訊

綠營狂轟台中大里「垃圾山」…釣出文山焚化廠改建延宕6年祕辛

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中南屯區文山焚化廠。圖／台中市環保局提供
台中南屯區文山焚化廠。圖／台中市環保局提供

台中市大里垃圾掩埋場近日遭綠營民代輪番狂轟，質疑已堆成垃圾山，要花逾37億元才能清完，還釣出文山焚化廠改建工程延宕6年。環保局說明，大里掩埋場無滿載，處理費約4.1億元，非37億元；文山廠改BOT更省錢、更環保，垃圾處理量大幅提升50%，預計最快2029年首座新爐將完工。

環保局指出，文山焚化廠改BOT引入民間投資，不僅將焚化爐汰舊換新，更發展再生能源，完工每日垃圾處理量將從600噸大幅提升至900噸，提高50%，且各項空氣汙染物減量達44%至90%，再生能源發電效率更由15%提升至25%以上。

綠營批評，文山焚化廠改建工程卡在發包流程，延宕6年零進度。環保局說明，前市府在2018年原預計一次性編列10億元市府預算辦理文山焚化爐部分整改工程，只增加處理量約18%，發電效率只從15%提升至18%，汙染物也沒有大幅減少，且同樣每年需再編列垃圾委託處理費用，焚化設施仍有持續老舊等問題未解。

市府說明，投資成本部分，市府無須一次性編列大筆預算興建焚化爐興建，只需與目前相方式編列每噸垃圾處理費用給廠商，未來每噸垃圾交付給廠商的費用，與最近3年內其他同樣投資模式蓋新爐的縣市相比，台中花費單價中間合理，且30年後促參合約期滿，該焚化廠將歸市府所有，可持續自主處理台中市的垃圾。

環保局指出，大里掩埋場無滿載並嚴守環境規範，依規作為焚化廠年度歲修時，垃圾暫時調度去化的替代管道之一，當焚化爐歲修結束後，即可將掩埋場中的垃圾運回焚燒，有進有出，2023年就開始將大里掩埋場的垃圾運回焚化廠儲坑，至今已運回焚化垃圾約2.8萬噸。

環保局說明，大里掩埋場目前暫置約38萬5185噸垃圾，以汰舊換新處理費用估算，處理費約4.1億元，非37億元；暫置垃圾也以焚化底渣再生粒料覆蓋及噴灑除臭劑除臭，並搭配加強覆網防止垃圾飛散，確保周邊環境衛生不受影響。臨時辦公室辦公桌椅是回收再利用，並無再花經費購買或裝潢。

台中市民進黨團總召王立任今率黨團成員現勘大里垃圾掩埋場。圖／王立任提供
台中市民進黨團總召王立任今率黨團成員現勘大里垃圾掩埋場。圖／王立任提供

綠營狂轟台中大里「垃圾山」…釣出文山焚化廠改建延宕6年祕辛

