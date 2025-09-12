快訊

每月浪費220萬元自來水！台中這1區漏水率高達83％ 台水結合美光搶救

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台水公司李嘉榮（左）今與美光簽訂合作降低漏水率計畫，美光捐贈4710萬元支持檢漏修復及管線汰換。記者趙容萱／攝影
台水公司李嘉榮（左）今與美光簽訂合作降低漏水率計畫，美光捐贈4710萬元支持檢漏修復及管線汰換。記者趙容萱／攝影

台中北屯「崇德北興小區」因老舊管線，漏水率竟高達83.25%，換算每月浪費約220萬元的自來水。台水公司推動降低漏水率計畫，美光記憶體公司率先響應，捐贈4710萬元支持更換新管線等，預計明年底完成，預估屆時漏水率降至低於10%。

台水公司董事長李嘉榮今與台灣美光營運副總裁鍾聯彬共同簽署推動水資源永續治理、啟動崇德北興地區老舊管線更新、降低漏水率合作協議，共同守護水資源。

台水執行10年降低漏水計畫，全國平均漏水率從19.55%降至11.99%，台中因管線老舊，供水量大，漏水率13.6%。

其中，台中北屯的崇德北興小區（進化北路、崇德路、太原路一帶）供水區約2000用戶，管線約5.5公里，有99%是塑膠水管又老舊，供水量大，漏水率近83%，每日供水量7431公噸，實際售水僅1245公噸，等於每天漏水6186公噸，以水費推估，每月浪費約220萬元的自來水。

台水今年再推動全國8年「降低漏水率計畫」，再投入808億元，目標漏水率10%以下，其中台中每年投入10億，汰換老舊管線，強化水網，降低區域漏水率，讓供水更穩定。

李嘉榮說，美光捐贈4710萬元，今簽約支持台水推動崇德小區老舊管線更新，先檢漏管線與漏水修復，明年3月市府核發路證後施工，配水管更新為延性鑄鐵管、給水管改為不鏽鋼波狀管，預計明年底前完工。

鍾聯彬說，美光針對水資源利用，努力開源節流，台中市是最大的生產基地，協助降低漏水，在桃園石門水庫等地有復育水資源再生計畫，廠區也努力製程優化節流水資源，一滴水用3次，展現對環境永續的承諾。

漏水 水資源 石門水庫

