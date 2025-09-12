梨山賓館蔣公銅像移除風波 議員不捨：銅像早已超越意識形態

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
原民議員指出，蔣公銅像象徵的是開通中橫對梨山發展的影響，早已超越意識形態，參山處沒有取得地方共識就魯莽行事，非常令人失望。圖／參山國家風景區管理處提供
原民議員指出，蔣公銅像象徵的是開通中橫對梨山發展的影響，早已超越意識形態，參山處沒有取得地方共識就魯莽行事，非常令人失望。圖／參山國家風景區管理處提供

台中和平區知名景點梨山賓館前的蔣公銅像，昨天下午被參山國家風景區管理處移除，引起地方不滿，參山處解釋是要移到梨山文物陳列館保存。原民議員表示，蔣公銅像是紀念中橫公路的開通，早已超越意識形態，參山處未取得居民共識就草率移除，非常令人失望。

台中市政府表示，並非主管單位，不方便回應。市長盧秀燕6月在市議會被問及此事，曾表示中央又是改路名、又是搬銅像，吃飽太閒；施政應該回歸地方民意，做有用的事情，而非整天搞意識形態，建議參山處再與地方協調。

參山處昨天下午出動機具移走蔣公銅像，表示遷移蔣公銅像是為了改善環境，未來原址會設置台灣櫻花鉤吻鮭意象的裝置藝術，蔣公銅像則移到梨山文物陳列館，該館主題之一是中橫開拓史，更適合作為蔣公銅像保存處。

國民黨籍原民議員古秀英表示，參山處移走銅像前，沒有再次通知地方，許多人完全不知道昨天移除，可以說是「神不知鬼不覺」；參山處說有和地方開過會，但據她了解，多數族人與地方人士持反對態度，參山處未取得共識就魯莽草率行事，非常令人失望。

古秀英認為，參山處說要在原址設置櫻花鉤吻鮭裝置藝術，但櫻花鉤吻鮭主要棲息地在武陵，根本不在梨山賓館一帶，若真的有心改善當地環境，為什麼不好好與地方溝通、設置更具有原住民精神圖騰且代表梨山的裝置藝術？這次行為非常不尊重地方。

國民黨籍原民議員朱元宏指出，梨山能持續發展，中橫公路的開通非常重要，地方居民對開通中橫的先總統蔣介石懷有一分感激，蔣公銅像在當地早已超越意識形態；參山處罔顧民意粗暴移除，明明山上還有很多問題要解決，卻把焦點放在意識形態，令人遺憾。

參山國家風景區管理處昨移除梨山賓館前蔣公銅像，表示將移至梨山文物陳列館展示，原址改設置櫻花鉤吻鮭裝置藝術。圖／參山國家風景區管理處提供
參山國家風景區管理處昨移除梨山賓館前蔣公銅像，表示將移至梨山文物陳列館展示，原址改設置櫻花鉤吻鮭裝置藝術。圖／參山國家風景區管理處提供

梨山 中橫公路 櫻花鉤吻鮭

