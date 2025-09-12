國慶晚會台中登場 中捷推彩繪雙十視覺車廂

國慶晚會10月9日在台中市文心森林公園圓滿戶外劇場登場。台中捷運公司自12日起推出國慶彩繪車廂，以雙十國慶主視覺為核心，結合梅花、繽紛焰火等設計，營造喜慶熱鬧的氛圍。

台中捷運公司今天發布新聞稿指出，今年國慶「晚會在台中、焰火在南投」，吸引全國及海外民眾齊聚中台灣，中捷特別從捷運高鐵台中站1號出口開始布置迎賓主視覺並在月台門張貼醒目的晚會及焰火日期資訊。

更推出「國慶彩繪車廂」，車廂以雙十國慶主視覺設計為核心，運用奔放筆觸展現台灣多元與包容，流暢線條揮灑出自信，如同台灣人直率又熱情的性格，並融入流動梅花造型，象徵堅毅與希望。「ABeautiful Taiwan Today, A Better Taiwan Tomorrow」標語，更傳遞對台灣美好未來的期待。

中捷公司說明，圓滿戶外劇場鄰近捷運文心森林公園站，外縣市旅客無論是轉乘高鐵或台鐵，皆能快速銜接，為迎接國慶晚會人潮，中捷當日加開班次並加派人力疏運。