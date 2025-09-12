日月潭萬人泳渡有「馬英九條款」？ 馬英九與76歲高齡泳客同場下水

日月潭萬人泳渡將於9月28日登場，前總統馬英九透過專案申請，將第12度下水挑戰。由於活動首次開放75至79歲長者參與，外界稱為「馬英九條款」。縣府強調，並非為個案破例，而是考量高齡化趨勢，鼓勵銀髮族運動，今年將有76歲民眾與馬英九同場共泳。

馬英九去年第11度挑戰日月潭泳渡，當時因規定年齡上限為74歲，被外界形容是「最後一游」。不過他持續向縣府反映，希望放寬規定，讓75歲以上高齡者也能挑戰。縣府經與執行單位埔里四季早泳會討論後，今年確定開放75至79歲長者專案申請，引發討論。

南投縣府表示，台灣社會邁向高齡化，許多長者健康與體能狀況仍相當良好，近年也有高齡泳客多次建議放寬規定。考量泳渡活動兼具全民運動及地方觀光意義，才會開放專案申請，並不是為單一人士量身打造。

此次報名中，共有9名75歲至79歲泳客提出申請，經審核後，已有1名76歲泳者獲准，將與馬英九同場挑戰日月潭。縣府強調，這象徵泳渡活動邁入高齡友善的新里程碑。

埔里四季早泳會指出，高齡泳渡的安全是首要考量。75歲至79歲的申請者，必須簽署切結書、檢附醫師健康證明並自行投保保險，經審核通過後，還須由兩名具備救生員資格的泳客全程陪游，確保安全無虞。