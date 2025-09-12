台中市城市祈禱餐會登場 盧秀燕感謝教會長期支持

社團法人台中市教會發展策略聯盟協會今天舉行「2025台中市城市祈禱餐會」，市長盧秀燕出席感謝教會長期以來對市府的鼓勵與協助，每一次都感受到教會的支持與溫暖。

社團法人台中市教會發展策略聯盟協會今天在好運來洲際宴展中心舉行「2025台中市城市祈禱餐會」，盧秀燕率多名市府局處首長到場，與基督教各宗派領袖及教友齊聚一堂，共同為城市獻上祝福。

盧秀燕表示，這是她連續第6年參與祈禱餐會，每一次都深切感受到教會的支持與溫暖，感謝眾教會長期以來對市府的鼓勵與協助。危機就是轉機，危機也是生機，面對辛苦與考驗，她深信這一切都是神的安排，只要保持信仰與盼望，一起努力，台中一定會更好。

盧秀燕說，今年是充滿挑戰的一年，每一道關卡都不容易，但也因為如此，她更加感受到信仰的力量與城市的團結。感謝所有教會弟兄姐妹長期以來為台中祈禱與支持，讓她能堅定地走在使命的道路上。正如「約書亞記」所提醒的，她是被神揀選來承擔這份責任，必須勇敢，更要努力，她也勉勵市府團隊，危機雖然艱難，但更是轉機與生機。

台中旌旗教會主任牧師蔡晶玫表示，盧秀燕不僅是城市的管理者，更是守護者與築夢者，始終以智慧與韌性面對挑戰，讓市民得以安居樂業；在推動各項政策上，更展現出女性領導者獨有的細膩與關懷，2024年台中市也榮獲「幸福城市第1名」，顯示市府施政成果深獲肯定，深信未來將持續邁步向前。

蔡晶玫並以聖經經文勉勵盧秀燕面對挑戰要「剛強壯膽」，並祝福盧秀燕與市府團隊身心健康、突破挑戰，繼續帶領台中朝向有溫度、幸福宜居的城市願景前進。