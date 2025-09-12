928將有2萬4736人齊泳日月潭 視障泳士挑戰自我故事搬上大銀幕

邁入第43年的日月潭國際萬人泳渡9月28日登場，今年共有2萬4736位泳者報名，規模再創新高，包含來自35國的361名國際泳者與130名身障泳者，預估將吸引逾5萬人潮湧入日月潭，副縣長王瑞德強調，萬人泳渡象徵台灣之光，也是南投的驕傲。

南投縣政府今天舉辦「第43屆日月潭國際萬人泳渡」記者會，王瑞德致贈感謝狀予空勤總隊、消防署特搜隊、維他露、新光人壽等贊助單位。導演安景鴻並分享以7名視障泳者挑戰日月潭為主題的電影「突破：三千米的泳氣」，傳遞「同心泳渡」的精神。

王瑞德指出，今年泳渡有2140隊、2萬4736人參加，包含361名國際泳者與130名身障泳者，預估吸引超過5萬人到場挑戰自我。他說，日月潭萬人泳渡是全台歷史最悠久、規模最大的開放水域泳渡活動，今年主題為「觀光首都、宜居城市、泳出健康、安全第一」，象徵健康、勇氣、團結與友誼。

另在9月27日將舉辦第11屆日月潭公開水域游泳錦標賽，成績將作為國手選拔依據，展現日月潭的國際級場域能量。

今年泳渡另一亮點，是電影「突破：三千米的泳氣」榮獲2025桃園電影節開幕片，10月3日全台上映，縣府將於9月14日在南投戲院舉辦特映會。

王瑞德表示，今年放寬高齡參賽年齡至79歲，並增設專案審查，最終包括前總統馬英九在內的2位高齡泳者獲准參加，展現「健康高齡、共融南投」價值。