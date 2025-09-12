快訊

鬼月送煞！鹿港東興宮20日晚送肉粽 屬鼠宜迴避

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
早期送肉粽儀式僅是彰化鹿港沿海一帶的民俗，對於上吊的往生者要舉行送煞儀式到海邊。圖／楊昇樺提供
早期送肉粽儀式僅是彰化鹿港沿海一帶的民俗，對於上吊的往生者要舉行送煞儀式到海邊。圖／楊昇樺提供

彰化鹿港東興宮公告將於9月20日（農曆七月二十九）晚上9點舉行「送弔煞」傳統儀式，由鎮殿李王爺親自主持押煞，把煞氣一路送往出海口，祈求地方安泰；因當日正沖生肖屬鼠，廟方特別提醒屬鼠信眾避免靠近隊伍，沿線居民與民眾也請配合暫時避讓。

不過現正值鬼門開，有民俗專家認為農曆七月陰氣盛，若在此時舉辦送煞，必須事先向神明秉報並獲允諾，才能避免干擾。廟方則強調，送煞不能等，預計在子時前會送煞出海。

廟方表示，這次儀式由管理委員會主辦，屆時將有陣頭與儀仗隨行，廟方也發出邀請，請沿線各友宮廟宇共同協助護送，隊伍規劃自東興宮出發，沿八德路、崇文路、永康路、海浴路前進，最後轉向彰濱五路出海，因路線涵蓋鹿港部分街區，預計屆時將有陣頭與儀仗隊伍行經，請民眾配合避讓，保持肅靜、尊重。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鹿港東興宮公告將於9月20日（農曆七月二十九）晚上9點舉行「送弔煞」傳統儀式，由鎮殿李王爺親自主持押煞。圖／翻攝網路
鹿港東興宮公告將於9月20日（農曆七月二十九）晚上9點舉行「送弔煞」傳統儀式，由鎮殿李王爺親自主持押煞。圖／翻攝網路

鹿港 陣頭 農曆七月

