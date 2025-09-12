快訊

現場畫面曝光！現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機

柯文哲7000萬交保遭撤銷 下周一再開羈押庭時間曝光

江祖平控遭三立前副總之子龔益霆性侵！士檢無管轄權 北檢將接手偵辦

聽新聞
0:00 / 0:00

建立可移轉複製模式 彰化樂林食物銀行自助助人獲SDG金級獎項

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮樂林食物銀行團隊，慶祝獲得2025年第五屆「亞太暨台灣永續行動獎」SDG08金級殊榮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮樂林食物銀行團隊，慶祝獲得2025年第五屆「亞太暨台灣永續行動獎」SDG08金級殊榮。記者簡慧珍／攝影

彰化縣樂林食物銀行從募集食物幫助在地弱勢民眾，逐步發展到結合在地農業、先進科技，培訓偏鄉婦女第二專長習得自主謀生技能，建立可轉移、複製的模式，在2025亞太永續行動獎上千個參賽機關團體脫穎而出，獲得SDG08金級殊榮。

二林鎮的樂林食物銀行服務範圍走出二林，擴及沿海和周邊的鄉鎮，還跨過濁水溪關懷雲林縣口湖鄉弱勢民眾，共計10鄉鎮受惠，成立七年迄今每月服務逾2千人次，為1500名兒童圓夢，扶植伸港、線西等鄉成立食物銀行，溪湖鎮一群善心民眾見賢思齊也成立樂湖食物銀行。

樂林食物銀行理事長洪毓雯今表示，基於讓食物得到更好利用的剩食、惜食初衷，她和10多名志工一面克服困難、一面發掘問題，看見偏鄉婦女就業不易，於是想到多元利用二林特色農產品紅龍果製作產品，可去化次級品又能培養婦女就業能力，增加個人及食物銀行的收入。

樂林食物銀行幕後推手二林鎮長蔡詩傑，曾任二林鎮農會總幹事，以深厚農業人脈協助導入工研院研發能量，除了設計樂林食物銀行進出食物和送達的網路作業系統，媒合日本雲南縣引進乾燥機，製作紅龍果乾並回銷日本，還找到食品生科公司使用紅龍果製作Q滑可口的晶凍，今年新產品是自行研發的紅龍果酥。

製作產品過程中，樂林食物銀行輔導中高齡婦女學習烘焙和考取證照，65歲林秋涼剛考取丙級烘焙證照；65歲洪月霞、52謝淑慧都表示，學到技能能獨當一面固然高興，但最開心是找到可以共老且為理想一起前進的朋友，

蔡詩傑說，能做出好產品是一回事，能賣出產品是另一回事，鎮公所感謝樂林食物銀行幹部和志工的全心全力投入，以「推動在地就業與永續發展」為主題，勇奪SDG08尊嚴就業與經濟成長非營利組金級獎，鎮公所期待有更多團體企業支持這個偏鄉非營利組織繼續成長。

偏鄉 紅龍果 食物銀行

延伸閱讀

彰化垃圾分類再爆民眾飆罵 公所帶清潔隊員報案要求公開道歉

永續行動獎 SOGO列優等生

曾窮到吃不起西瓜被羞辱…窮孩子今成住持行善41年 捐逾億元不間斷

超音波萃取紅龍果高值化轉生術

相關新聞

日月潭萬人泳渡有「馬英九條款」？ 馬英九與76歲高齡泳客同場下水

日月潭萬人泳渡將於9月28日登場，前總統馬英九透過專案申請，將第12度下水挑戰。由於活動首次開放75至79歲長者參與，外...

鬼月送煞！鹿港東興宮20日晚送肉粽 屬鼠宜迴避

彰化鹿港東興宮公告將於9月20日（農曆七月二十九）晚上9點舉行「送弔煞」傳統儀式，由鎮殿李王爺親自主持押煞，把煞氣一路送...

928將有2萬4736人齊泳日月潭 視障泳士挑戰自我故事搬上大銀幕

邁入第43年的日月潭國際萬人泳渡9月28日登場，今年共有2萬4736位泳者報名，規模再創新高，包含來自35國的361名國...

建立可移轉複製模式 彰化樂林食物銀行自助助人獲SDG金級獎項

彰化縣樂林食物銀行從募集食物幫助在地弱勢民眾，逐步發展到結合在地農業、先進科技，培訓偏鄉婦女第二專長習得自主謀生技能，建...

彰化和美空置鐵皮工廠電費暴增1.6萬 台電今會勘回應了

彰化和美鎮一處鐵皮工廠已無作業，沒有人居住，停租後收到的電費單是101元，但九月收到電費暴增為1萬6868元，他氣得向彰...

空轉7年害大里垃圾山爆滿？綠民代要盧秀燕道歉 中市府駁：未滿載

民進黨台中市議會黨團今現勘大里垃圾掩埋場，痛批盧秀燕執政7年空轉，害現場堆成38萬噸的垃圾山，要花17年、逾37億元才能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。