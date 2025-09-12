建立可移轉複製模式 彰化樂林食物銀行自助助人獲SDG金級獎項

彰化縣樂林食物銀行從募集食物幫助在地弱勢民眾，逐步發展到結合在地農業、先進科技，培訓偏鄉婦女第二專長習得自主謀生技能，建立可轉移、複製的模式，在2025亞太永續行動獎上千個參賽機關團體脫穎而出，獲得SDG08金級殊榮。

二林鎮的樂林食物銀行服務範圍走出二林，擴及沿海和周邊的鄉鎮，還跨過濁水溪關懷雲林縣口湖鄉弱勢民眾，共計10鄉鎮受惠，成立七年迄今每月服務逾2千人次，為1500名兒童圓夢，扶植伸港、線西等鄉成立食物銀行，溪湖鎮一群善心民眾見賢思齊也成立樂湖食物銀行。

樂林食物銀行理事長洪毓雯今表示，基於讓食物得到更好利用的剩食、惜食初衷，她和10多名志工一面克服困難、一面發掘問題，看見偏鄉婦女就業不易，於是想到多元利用二林特色農產品紅龍果製作產品，可去化次級品又能培養婦女就業能力，增加個人及食物銀行的收入。

樂林食物銀行幕後推手二林鎮長蔡詩傑，曾任二林鎮農會總幹事，以深厚農業人脈協助導入工研院研發能量，除了設計樂林食物銀行進出食物和送達的網路作業系統，媒合日本雲南縣引進乾燥機，製作紅龍果乾並回銷日本，還找到食品生科公司使用紅龍果製作Q滑可口的晶凍，今年新產品是自行研發的紅龍果酥。

製作產品過程中，樂林食物銀行輔導中高齡婦女學習烘焙和考取證照，65歲林秋涼剛考取丙級烘焙證照；65歲洪月霞、52謝淑慧都表示，學到技能能獨當一面固然高興，但最開心是找到可以共老且為理想一起前進的朋友，

蔡詩傑說，能做出好產品是一回事，能賣出產品是另一回事，鎮公所感謝樂林食物銀行幹部和志工的全心全力投入，以「推動在地就業與永續發展」為主題，勇奪SDG08尊嚴就業與經濟成長非營利組金級獎，鎮公所期待有更多團體企業支持這個偏鄉非營利組織繼續成長。