大里掩埋場垃圾驚人 中市府：焚化爐歲修後可去化

台中大里掩埋場垃圾暫置量逾34萬噸，民進黨台中市議會黨團今天表示，垃圾問題已成市民生活負擔。中市府強調，焚化爐歲修結束，即可將掩埋場中的垃圾運回焚燒，有進有出。

台中市議會民進黨團今天前往大里垃圾掩埋場會勘，總召王立任表示，大里掩埋場本就是調節用的，卻被市府用來堆垃圾，完全失去原本設置功能。

市議員張芬郁怒批，市長盧秀燕執政7年，得來1座大里垃圾山，截至今年7月底，大里垃圾掩埋場暫置量已達38.5萬噸，環保局長不敢承諾去化時間表，也不敢承諾焚化爐非歲修期間，垃圾不能進場。

市議員江肇國說，環保局宣稱若新設備「固體再生燃料（SRF）」完成，每天可處理150噸、1年達4.5萬噸。若以SRF方式處理，依照目前其他縣市經驗至少會有5成殘餘量，其中包含不可燃、無法再利用的垃圾，環保局卻沒有說明如何處理這些餘渣。

環保局長陳宏益表示，經過「固體再生燃料」方式處理後，約會有5成或6成如土石無法焚燒，可再處理成為資源。暫置垃圾也以焚化底渣再生粒料覆蓋及噴灑除臭劑除臭，並搭配加強覆網防止垃圾飛散，確保周邊環境衛生不受影響。

環保局透過文字稿指出，大里掩埋場並無滿載也嚴守環境規範，依規作為焚化廠年度歲修時，垃圾暫時調度去化的替代管道之一。當焚化爐歲修結束後，即可將掩埋場中的垃圾運回焚燒。