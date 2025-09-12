快訊

彰化和美空置鐵皮工廠電費暴增1.6萬 台電今會勘回應了

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
屋主下午與台電人員會勘，初步排除漏電或電表故障等問題。圖／台電彰化營業處提供
屋主下午與台電人員會勘，初步排除漏電或電表故障等問題。圖／台電彰化營業處提供

彰化和美鎮一處鐵皮工廠已無作業，沒有人居住，停租後收到的電費單是101元，但九月收到電費暴增為1萬6868元，他氣得向彰化民代投訴，台電今日下午派員會同用戶會勘，初步排除漏電。

屋主向彰化縣議員賴清美陳情指出，他的工廠今年4月後已近半年沒有作業，也沒對外出租，將電源關掉鐵捲門降下後就保持至今，今年4月28日至6月25日的電費帳單僅101元，沒想到6月26日至8月26日的帳單卻高達1萬6868元，第一時間詢問台電，台電公司回答可能是漏電。

彰化區營業處表示，該名屋主9月5日曾到服務所反映並申請電表勘驗，服務所於9日派員現勘，發現抄表指數無誤且電表正常。今天下午與屋主約時間會勘，因現場為機械錶僅能顯示現在指數，無法查用電紀錄，但初步排除漏電或電表故障等問題，台電將每周派員抄表，持續協助用戶釐清用電流向。

彰化和美鎮一處鐵皮工廠已無作業，沒有人居住，停租後收到的電費單是101元，但九月收到電費暴增為1萬6868元。圖／賴清美提供
彰化和美鎮一處鐵皮工廠已無作業，沒有人居住，停租後收到的電費單是101元，但九月收到電費暴增為1萬6868元。圖／賴清美提供
彰化和美鎮一處鐵皮工廠已無作業，沒有人居住，停租後收到的電費單是101元，但九月收到電費暴增為1萬6868元。圖／賴清美提供
彰化和美鎮一處鐵皮工廠已無作業，沒有人居住，停租後收到的電費單是101元，但九月收到電費暴增為1萬6868元。圖／賴清美提供
台電人員今天下午與屋主約時間會勘。圖／賴清美提供
台電人員今天下午與屋主約時間會勘。圖／賴清美提供

