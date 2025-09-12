彰化和美空置鐵皮工廠電費暴增1.6萬 台電今會勘回應了

彰化和美鎮一處鐵皮工廠已無作業，沒有人居住，停租後收到的電費單是101元，但九月收到電費暴增為1萬6868元，他氣得向彰化民代投訴，台電今日下午派員會同用戶會勘，初步排除漏電。

屋主向彰化縣議員賴清美陳情指出，他的工廠今年4月後已近半年沒有作業，也沒對外出租，將電源關掉鐵捲門降下後就保持至今，今年4月28日至6月25日的電費帳單僅101元，沒想到6月26日至8月26日的帳單卻高達1萬6868元，第一時間詢問台電，台電公司回答可能是漏電。