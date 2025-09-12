空轉7年害大里垃圾山爆滿？綠民代要盧秀燕道歉 中市府駁：未滿載

民進黨台中市議會黨團今現勘大里垃圾掩埋場，痛批盧秀燕執政7年空轉，害現場堆成38萬噸的垃圾山，要花17年、逾37億元才能清完，要求盧秀燕向市民道歉；台中市政府回應，大里掩埋場並無滿載且嚴守環境規範，未來將啟用的文山焚化廠BOT案，預期最快2029年首座新爐完工。

環保局長陳宏益說明，大里垃圾掩埋會加強管理，焚化場歲修以外的故障會控制到最低，大里垃圾掩埋場垃圾減量工程的垃圾分選破碎工程，預計明年中完成，每日會有150噸垃圾去化處理量，預估約2年可做到進出平衡，期待文山焚化爐啟用後，就會大量去化。

民進黨團總召王立任、副召張芬郁、書記長張玉嬿及李天生、江肇國、謝志忠、黃守達今與陳宏益現勘大里垃圾掩埋場。

王立任說，大里掩埋場是調節用的，卻被市府用來堆垃圾，盧秀燕上台7年，如今現場堆成垃圾山，完全失去原本設置的功能。

張芬郁痛批，至今年7月底，大里垃圾掩埋場暫置量達38.5萬噸，到場的陳宏益還不敢承諾去化時間表，她要求環保局在焚化爐非歲修期間，垃圾不能進場，陳宏益也不敢承諾，盧秀燕卻遲遲未對此表態。

江肇國表示，環保局宣稱若新設備「固體再生燃料（SRF）」完成，每天可處理150噸、一年達4.5萬噸，若以SRF方式處理，依其他縣市經驗至少會有五成殘餘量，其中包含不可燃、無法再利用的垃圾，他質疑盧秀燕執政7年空轉，才會堆成垃圾山，環保局也沒說明如何處理這些餘渣。