南投縣斥資千萬改善魚池鄉道路品質

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

南投縣長許淑華11日前往南投縣魚池鄉五城村、新城村、中明村、頭社村、共和村及投64線、投66線、投63線、投69線、投69-1線、縣道131線等地，會勘多處路面、排水溝、擋土牆狀況，同意花費約2,500萬元施工改善，維護用路人的安全及道路品質。

　　許淑華縣長表示，此次會勘道路都是魚池鄉各村重要聯絡道路，悠關民眾生活、農產運輸、觀光發展，感謝縣議員、代表會、村長協助民眾反映，縣府將花費約2,500萬元施工改善；今年補助款較晚取得，因此接近年底才能施工，請民眾見諒，縣府將加快進度，且明年度會持續規劃，改善更多公共建設，確保鄉親出入安全。縣府接下來會辦理南投世界茶業博覽會、萬人泳渡、國慶焰火等大型活動，這些活動都會與魚池鄉串聯，希望讓觀光旅遊品質更好。

投69線為當地民眾及農產運輸的重要聯絡道路，其中10k+000~10k+850部分路段路面多處破損、龜裂，13K+300至13K+623路段路面劣化；共和村長寮尾道及第8鄰現有道路路面破損、老舊斑駁；投66線5k+450~5k+610及66-1線0k+000~0k+120為大雁村重要聯絡道路，路面多處破損；投64線為五城村聯外道路，1K+660至1K+800及2K+680至3K+060路段多處路基下陷、路面龜裂；皆將重新鋪設瀝青混凝土路面，改善行車安全及通行品質。

投69-1線為共和村主要道路，1K+500處為轉彎及下坡路段，側溝損壞、會車不便，影響用路安全，將新設加蓋溝及格柵板；中明村有水巷12鄰巷道現無排水溝，豪雨後路面積水無法宣洩，居民騎車出入易打滑，將新設排水溝及截水溝。新城村新興段通文巷67號民宅後方為土坡，因無設置排水溝，下雨造成土石漫流，影響住戶安全，將施作排水溝。五城村131線為魚池鄉通往水里鄉及埔里鎮的重要道路，20K+800處每逢大雨，大量野溪排水流入道路側溝，且路邊小型攔沙壩損壞，排水宣洩不及造成道路積水，土石淤積至既有排水系統，將新設排水溝、集水井、消能池、攔沙壩。

中明村文正巷旁前方已增設排水溝，但後方尚未施作部分因沖刷造成土壤流失，旁邊砌石護岸也因年久失修損壞，將施作排水溝及擋土牆。頭社村15鄰道路上邊坡無駁坎，豪雨時土石落下影響行車安全，縣府將在上邊坡施作長45公尺、高3公尺擋土牆。五城村第9鄰道路下邊坡駁坎流失，既有農路路面多處坑洞、裂縫，除路面重新鋪設，也將施作擋土牆改善。

另外，投63線為連結魚池鄉東池村及大林村的道路，鄰近九族文化村及日月潭風景區，0K+400至2K+600沿線欠缺照明設備，夜間行車視線不佳，縣府將協助公所新設18盞單臂路燈，維護當地居民及遊客夜間通行安全。

