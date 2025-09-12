快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府在亞太暨台灣永續行動獎頒獎典禮中，勇奪「三冠王」，成果豐碩。圖／台中市政府提供
2025亞太暨台灣永續行動獎昨頒獎，台中市政府奪永續評比「3冠王」榮耀，市長盧秀燕獲傑出永續治理首長獎最高等級「典範」殊榮，永續長黃崇典祕書長獲6都唯一且首位的頂尖永續長獎，台中也連3年獲宜居永續城市獎最高等級「Outstanding」佳績。

黃崇典說明，台中為全國第二大城市，盧秀燕上任以來，面對全球永續趨勢，積極投入台中的永續發展，成立全國首個隸屬市長轄下的專責辦公室「永續發展及低碳城市推動辦公室」，擘畫台中永續施政藍圖與聯合國永續發展目標（SDGs）的連結，全方位落實SDGs的17個子項。

市府表示，台中市的傑出永續成果歸功於市府團隊的通力合作，為展現永續施政成果，台中市政府今至13日參加在台北世貿一館展出的2025亞太永續博覽會，歡迎全國民眾前往台中市政府主題館（展攤編號15）參觀，分享台中永續成果的榮耀。

黃崇典在台中市政府服務逾30年，曾主導制定「台中市發展低碳城市自治條例」，為台中奠定發展低碳城市的基礎，盧秀燕上任後，任市府永續長，以永續藍圖擘畫師的角色，協助台中發展為低碳城市，為推動台中邁向永續淨零轉型的重要推動者，獲得「頂尖永續長獎」，是卓越的專業能力與管理智慧受到肯定。

宜居永續城市獎方面，以「幸福永續、台市臺中3.0」為主題，展現盧秀燕在環境、社會及經濟永續面向推動的成果。在環境永續面向，以2050年達成淨零排放為目標，率領市府首長全員通過ISO 14064-1：2018內部查證員認證，展現提升市府團隊淨零碳排專業能力決心。

此外，台中市政府積極推動捷運「七線齊發」，打造歷來最大規模的綠色運輸系統。在氣候調適行動上，首創「引風、增綠、留藍」策略，減緩都市熱島效應，並推動「藍天白雲行動計畫」，113年PM2.5平均濃度為13.9微克，優於全國平均，成為中南部空品最佳的城市。

台中市秘書長黃崇典（中）獲亞太永續行動獎頂尖永續長獎，是六都唯一且首位獲獎的政府機關永續長。圖／台中市政府提供
台中市政府在亞太暨台灣永續行動獎頒獎典禮中，勇奪「三冠王」，成果豐碩。圖／台中市政府提供
台中市政府在亞太暨台灣永續行動獎頒獎典禮中，勇奪「三冠王」，成果豐碩。圖／台中市政府提供
