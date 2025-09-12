快訊

成功抗告！柯文哲7千萬交保被發回北院更裁 北檢發聲了

還說了什麼？美商務部長稱「將和台灣達重大協議」 再曝他國談判現況

U18世界盃／又苦戰⋯ 李楷棋9局敲再見安 中華隊險勝波多黎各

彰化愛閱樂讀節結合運動主題 20日開跑

中央社／ 彰化12日電

彰化愛閱樂讀節9月20日到11月20日在彰化縣立圖書館及各鄉鎮市立圖書館登場，以「閱讀動次動」為主題，展現閱讀與運動重要性，規劃手作、唱跳與講座等94場次活動。

彰化縣文化局今天舉行宣傳記者會，文化局長張雀芬與會說，這次主題倡導全民保持運動與閱讀習慣，期待讓閱讀生活充滿節奏與律動，成為彰化美好風尚。

今年規劃運動手作玩繪本、閱讀馬拉松、運動桌遊趣閱讀、運動積木樂閱讀、運動唱跳玩閱讀、運動樂齡瘋閱讀、幼兒素養講座、閱讀派對趴趴走及立體書說演故事劇，共94場次適合各年齡層閱讀體驗活動。

文化局表示，運動手作玩繪本、運動唱跳玩閱讀打造親子共學時光，閱讀馬拉松介紹運動主題動漫連續出版品，運動樂齡瘋閱讀鼓勵銀髮族群善用圖書館資源學會在家輕鬆做運動操，幼兒素養講座指導父母如何帶領孩子一起閱讀。

文化局說，今年準備8000份以野餐袋概念設計的閱讀禮袋，家長為設籍彰化未滿6歲嬰幼兒首次辦借書證，並借閱5本書即可獲得，內含適合親子共讀的童書及閱讀手冊各1份。

此外，為鼓勵各年齡層參與彰化愛閱樂讀節，民眾只要辦借閱證，參加系列活動或借書即可集點，有機會抽中液晶電視或平板電腦等。

運動 文化局

延伸閱讀

彰化彰南運動中心將遴選長期營運商 舊廠商提訴訟

牛背上藝術家許文融結合科技創作展 竹縣文化局登場

彰化秀水廂型車停車突起火 濃煙竄天燒得只剩骨架

邱建富控遭「假民調」邊緣化 民進黨彰化黨部：民調不會打手機

相關新聞

空轉7年害大里垃圾山爆滿？綠民代要盧秀燕道歉 中市府駁：未滿載

民進黨台中市議會黨團今現勘大里垃圾掩埋場，痛批盧秀燕執政7年空轉，害現場堆成38萬噸的垃圾山，要花17年、逾37億元才能...

彰化彰南運動中心將遴選長期營運商 舊廠商提訴訟

彰化縣員林市彰南國民運動中心因彰化縣府與原廠商凱格大巨蛋運動公司終止營運契約，已委由短期營運商頡承運動公司接手，目前也提...

梨山蔣公銅像移至文物館 里長無奈：這是退而求次的選擇

台中梨山賓館前的蔣中正銅像矗立49年後，9月10日下午由戶外遷移至室內保存，和平區梨山里長賴盛功表示，因為蔣公對興建中橫...

【即時短評】搬走了蔣公銅像，梨山的需求滿足了嗎？

觀光署參山國家風景區管理處昨移走台中梨山賓館前蔣公銅像，理由是配合景觀規畫和美化公共空間，但此舉一出，引發地方反彈。許多...

台中海洋館前豹紋鯊候車亭 長長身影蜿蜒吸睛

台中市政府打造特色候車亭，最新第20座在台中海洋館前，主角是大海中的豹紋鯊，長長身影在候車亭蜿蜒，周圍有海洋朋友，往下銀...

台中邁向永續典範城市！勇奪永續「三冠王」成果亮眼

台中市永續評比傳捷報！台中市政府以卓越實力，創下歷年最佳紀錄，獲得永續評比「三冠王」榮耀，市府秘書長黃崇典率領市府團隊北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。