彰化愛閱樂讀節結合運動主題 20日開跑

彰化愛閱樂讀節9月20日到11月20日在彰化縣立圖書館及各鄉鎮市立圖書館登場，以「閱讀動次動」為主題，展現閱讀與運動重要性，規劃手作、唱跳與講座等94場次活動。

彰化縣文化局今天舉行宣傳記者會，文化局長張雀芬與會說，這次主題倡導全民保持運動與閱讀習慣，期待讓閱讀生活充滿節奏與律動，成為彰化美好風尚。

今年規劃運動手作玩繪本、閱讀馬拉松、運動桌遊趣閱讀、運動積木樂閱讀、運動唱跳玩閱讀、運動樂齡瘋閱讀、幼兒素養講座、閱讀派對趴趴走及立體書說演故事劇，共94場次適合各年齡層閱讀體驗活動。

文化局表示，運動手作玩繪本、運動唱跳玩閱讀打造親子共學時光，閱讀馬拉松介紹運動主題動漫連續出版品，運動樂齡瘋閱讀鼓勵銀髮族群善用圖書館資源學會在家輕鬆做運動操，幼兒素養講座指導父母如何帶領孩子一起閱讀。

文化局說，今年準備8000份以野餐袋概念設計的閱讀禮袋，家長為設籍彰化未滿6歲嬰幼兒首次辦借書證，並借閱5本書即可獲得，內含適合親子共讀的童書及閱讀手冊各1份。

此外，為鼓勵各年齡層參與彰化愛閱樂讀節，民眾只要辦借閱證，參加系列活動或借書即可集點，有機會抽中液晶電視或平板電腦等。