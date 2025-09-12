台中停車1天半收費破千元 民怨A4紙張告示不明顯
有民眾到台中市第二市場停車場停車，4日深夜零時停到5日上午10時35分，停車費高達新台幣1280元，他不滿現場僅張貼A4大小紙張公告。中市府表示，相關資訊在網路、現場皆告示。
有民眾9月4日深夜零時到第二市場停車場停車，5日上午10時35分前往開車，發現車窗上放了很多張繳費單，統計竟然收費1280元。他表示，第二市場停車場開放後，有時就會把車子停放在此，當時都未收費。
他不滿停車場要收費的訊息，市府只在網路上公告，雖在停車場內也張貼很多公文，但A4大小的公文，民眾怎麼可能會去看，應該要有收費的告示牌，不過現場僅有營業登記證，私有停車場都有收費上限，公有停車場竟然沒有上限，痛批市府不當收費。
台中市交通局透過文字稿回應，第二市場停車場自2025年6月20日啟用，開放民眾免費停車至8月31日止，依規定9月1日起正式收費，臨時停車費率為每30分鐘新台幣20元，採24小時計費方式，相關收費資訊已在7月21日公開上網公告，現場張貼告示供民眾查閱。
交通局表示，為避免民眾誤解，將持續加強收費資訊的宣導與告示設置，使資訊更清楚易見，並提醒用路人停放前應留意現場公告，以保障自身權益。
