快訊

成功抗告！柯文哲7千萬交保被發回北院更裁 北檢發聲了

還說了什麼？美商務部長稱「將和台灣達重大協議」 再曝他國談判現況

U18世界盃／又苦戰⋯ 李楷棋9局敲再見安 中華隊險勝波多黎各

台中停車1天半收費破千元 民怨A4紙張告示不明顯

中央社／ 台中12日電

有民眾到台中市第二市場停車場停車，4日深夜零時停到5日上午10時35分，停車費高達新台幣1280元，他不滿現場僅張貼A4大小紙張公告。中市府表示，相關資訊在網路、現場皆告示。

有民眾9月4日深夜零時到第二市場停車場停車，5日上午10時35分前往開車，發現車窗上放了很多張繳費單，統計竟然收費1280元。他表示，第二市場停車場開放後，有時就會把車子停放在此，當時都未收費。

他不滿停車場要收費的訊息，市府只在網路上公告，雖在停車場內也張貼很多公文，但A4大小的公文，民眾怎麼可能會去看，應該要有收費的告示牌，不過現場僅有營業登記證，私有停車場都有收費上限，公有停車場竟然沒有上限，痛批市府不當收費。

台中市交通局透過文字稿回應，第二市場停車場自2025年6月20日啟用，開放民眾免費停車至8月31日止，依規定9月1日起正式收費，臨時停車費率為每30分鐘新台幣20元，採24小時計費方式，相關收費資訊已在7月21日公開上網公告，現場張貼告示供民眾查閱。

交通局表示，為避免民眾誤解，將持續加強收費資訊的宣導與告示設置，使資訊更清楚易見，並提醒用路人停放前應留意現場公告，以保障自身權益。

網路 停車場 停車費

延伸閱讀

台南樹谷園區慢車道車禍死傷不斷 測速照相又民怨四起

高雄紅60區間公車啟航 9人座小巴深入大社區

公館圓環將拆 交通局前局長力挺北市府「論述完整清楚」

民怨興達電廠火警無通知 台電董座曾文生：會研究科技通報

相關新聞

空轉7年害大里垃圾山爆滿？綠民代要盧秀燕道歉 中市府駁：未滿載

民進黨台中市議會黨團今現勘大里垃圾掩埋場，痛批盧秀燕執政7年空轉，害現場堆成38萬噸的垃圾山，要花17年、逾37億元才能...

彰化彰南運動中心將遴選長期營運商 舊廠商提訴訟

彰化縣員林市彰南國民運動中心因彰化縣府與原廠商凱格大巨蛋運動公司終止營運契約，已委由短期營運商頡承運動公司接手，目前也提...

梨山蔣公銅像移至文物館 里長無奈：這是退而求次的選擇

台中梨山賓館前的蔣中正銅像矗立49年後，9月10日下午由戶外遷移至室內保存，和平區梨山里長賴盛功表示，因為蔣公對興建中橫...

【即時短評】搬走了蔣公銅像，梨山的需求滿足了嗎？

觀光署參山國家風景區管理處昨移走台中梨山賓館前蔣公銅像，理由是配合景觀規畫和美化公共空間，但此舉一出，引發地方反彈。許多...

台中海洋館前豹紋鯊候車亭 長長身影蜿蜒吸睛

台中市政府打造特色候車亭，最新第20座在台中海洋館前，主角是大海中的豹紋鯊，長長身影在候車亭蜿蜒，周圍有海洋朋友，往下銀...

台中邁向永續典範城市！勇奪永續「三冠王」成果亮眼

台中市永續評比傳捷報！台中市政府以卓越實力，創下歷年最佳紀錄，獲得永續評比「三冠王」榮耀，市府秘書長黃崇典率領市府團隊北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。