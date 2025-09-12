彰化彰南運動中心將遴選長期營運商 舊廠商提訴訟

彰化縣員林市彰南國民運動中心因彰化縣府與原廠商凱格大巨蛋運動公司終止營運契約，已委由短期營運商頡承運動公司接手，目前也提出促銷方案，推出游泳長訓班優惠，縣府預計今年10月底前完成長期新廠商遴選，不過凱格公司也提出訴訟，要求縣府返還履約保證金1500萬元。

短期營運商頡承運動公司於今年5月接手，營運期間到今年10月31日，日前也推出包括游泳、有氧、瑜珈等國民體育日9折優惠，更結合縣府彰化GO活動，消費滿500元，可參加抽獎，有機會抽中百萬電動車。

不過原營運商凱格大巨蛋運動公司也對縣府提出訴訟，公司表示，他們從2021年開始營運到今年4 月底終止合約，4 年以來共通報 396 次包括泳池加熱系統故障、全館排水管線淤塞、建物牆壁滲水等保固缺失，但廠商延宕修繕或推諉責任，縣府也遲未動用保固保證金代修繕。

凱格大巨蛋公司表示，因還有土地租金飆漲遠超營運風險承擔能力問題、保固缺失所致營運損失等「經營條件不公」情事，縣府也不協助，因此他們才放棄長期經營，並提出終止契約，最近也提起訴訟，要求縣府返還1500萬元履約保證金。

彰化縣政府教育處表示，彰南國民運動中心原營運廠商凱格大巨蛋公司因重大違約事由，與縣府的履約協調也失敗，迄今未依約繳納2024年土地租金差額及今年定額權利金與土地租金近700萬元，逾期違約金更累積約3千萬元，縣府在終止契約後，並沒收履約保證金1500萬元。

彰南運動中心短期營運商合約下月底即到期，縣府預計下周將上網公告長期營運商招商事宜，計劃於10月底前完成廠商遴選與簽約。