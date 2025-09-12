梨山蔣公銅像移至文物館 里長無奈：這是退而求次的選擇

台中梨山賓館前的蔣中正銅像矗立49年後，9月10日下午由戶外遷移至室內保存，和平區梨山里長賴盛功表示，因為蔣公對興建中橫公路及開闢梨山地區有功績，地方雖始終反對移置，但參山處堅持移置，所以地方只妥協，先將銅像移置梨山文物陳列館內保存。

梨山賓館前的蔣中正脫帽、持帽銅像，碑文註明是1976年設立，有「永懷恩德」和「梨山各界恭建」字體，銅像前可觀賞梨山部落的山巒美景，如今看著蔣公銅像由吊車吊起遷移的過程，吸引不少路過的居民圍觀，梨山寶館前不少攤商更表示，現在看賓館圓環前空蕩蕩，感覺少了點什麼，畢竟蔣公銅像矗立在這裡快50年，早就看習慣了。

梨山里里長賴盛功表示，上任4年來，和居民一直反對將蔣公銅像遷移，畢竟沒有蔣公指示榮民弟兄開闢中部橫貫公路，以及建設梨山地區，就不會有今天的梨山的農場部落，昔日蔣公也常常造訪梨山，如今銅像旁矗立著兩株高大的雪松，早已讓蔣公銅像少了過去丰采，不少遊客路過根本不會注意到它的存在。

賴盛功並說，氣候侵蝕下的銅像早已斑駁鏽蝕待修，又不忍它棄置到慈湖，為重視蔣公銅像在梨山的精神地位，因而同意配合參山國家公園管理處金發展地方觀光，重新規劃「梨山賓館前圓環景觀改善工程」，對於移置蔣公行館室內的建議，強調必須遷至梨山文物陳列館與其他中橫公路的史料一同保存，同時處理鏽蝕並重新上漆展示。