中市府攜手歐洲商會舉辦論壇 研商淨零之路

中央社／ 台中12日電

台中市政府今天攜手歐洲在台商務協會舉辦論壇，討論邁向淨零與氣候調適之路，市長盧秀燕說，當前國際局勢與極端氣候帶來挑戰，尤其中美關稅調整對產業的衝擊，需尋找解方。

台中市政府與歐洲在台商務協會在市府攜手舉辦「2025台中氣候行動城市論壇：邁向淨零與氣候調適之路」，邀請企業代表與會分享永續及城市治理等議題，同時聚焦企業在永續轉型及國際市場布局的挑戰，並探討如何結合市府政策，協助企業落實低碳行動，促進產官合作與政策對接。

盧秀燕致詞表示，當前國際局勢與極端氣候帶來挑戰，尤其中美關稅調整對出口產業衝擊如同海嘯，需要產官學界齊心尋找解方。

盧秀燕指出，永續淨零與經濟發展可以並行不悖，市府已透過「永續淨零三部曲」、制定「永續淨零自治條例」及推動能源轉型，協助企業因應美國關稅衝擊並推動城市邁向永續。

歐洲在台商務協會理事長張瀚書表示，歐洲商會與台中市政府合作歷史悠久，從前市長胡志強任內至今辦理多次活動。目前歐洲商會有許多會員企業積極投資台中，其中14家以台中為總部，投資台中港及其他據點。

張瀚書說，歐洲商會自成立以來，一直以協助台灣推動環保與低碳為目標，盼公私協力，凝聚更大的影響力，未來會繼續支持台中市政府，共同實現永續城市的願景。

永續 淨零 台中市

延伸閱讀

卓揆明邀地方首長談財劃法 新竹縣市首長出席：表達地方心聲

影／卓榮泰邀地方首長協商財劃法 盧秀燕：會親自出席

朝野共商財劃法爭議 盧秀燕：欣喜政院聽到地方心聲 明將親自出席

民進黨：盧秀燕應找藍委上數學課 更應回應垃圾山爭議

相關新聞

空轉7年害大里垃圾山爆滿？綠民代要盧秀燕道歉 中市府駁：未滿載

民進黨台中市議會黨團今現勘大里垃圾掩埋場，痛批盧秀燕執政7年空轉，害現場堆成38萬噸的垃圾山，要花17年、逾37億元才能...

彰化彰南運動中心將遴選長期營運商 舊廠商提訴訟

彰化縣員林市彰南國民運動中心因彰化縣府與原廠商凱格大巨蛋運動公司終止營運契約，已委由短期營運商頡承運動公司接手，目前也提...

梨山蔣公銅像移至文物館 里長無奈：這是退而求次的選擇

台中梨山賓館前的蔣中正銅像矗立49年後，9月10日下午由戶外遷移至室內保存，和平區梨山里長賴盛功表示，因為蔣公對興建中橫...

【即時短評】搬走了蔣公銅像，梨山的需求滿足了嗎？

觀光署參山國家風景區管理處昨移走台中梨山賓館前蔣公銅像，理由是配合景觀規畫和美化公共空間，但此舉一出，引發地方反彈。許多...

台中海洋館前豹紋鯊候車亭 長長身影蜿蜒吸睛

台中市政府打造特色候車亭，最新第20座在台中海洋館前，主角是大海中的豹紋鯊，長長身影在候車亭蜿蜒，周圍有海洋朋友，往下銀...

台中邁向永續典範城市！勇奪永續「三冠王」成果亮眼

台中市永續評比傳捷報！台中市政府以卓越實力，創下歷年最佳紀錄，獲得永續評比「三冠王」榮耀，市府秘書長黃崇典率領市府團隊北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。