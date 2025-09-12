中市府攜手歐洲商會舉辦論壇 研商淨零之路

台中市政府今天攜手歐洲在台商務協會舉辦論壇，討論邁向淨零與氣候調適之路，市長盧秀燕說，當前國際局勢與極端氣候帶來挑戰，尤其中美關稅調整對產業的衝擊，需尋找解方。

台中市政府與歐洲在台商務協會在市府攜手舉辦「2025台中氣候行動城市論壇：邁向淨零與氣候調適之路」，邀請企業代表與會分享永續及城市治理等議題，同時聚焦企業在永續轉型及國際市場布局的挑戰，並探討如何結合市府政策，協助企業落實低碳行動，促進產官合作與政策對接。

盧秀燕致詞表示，當前國際局勢與極端氣候帶來挑戰，尤其中美關稅調整對出口產業衝擊如同海嘯，需要產官學界齊心尋找解方。

盧秀燕指出，永續淨零與經濟發展可以並行不悖，市府已透過「永續淨零三部曲」、制定「永續淨零自治條例」及推動能源轉型，協助企業因應美國關稅衝擊並推動城市邁向永續。

歐洲在台商務協會理事長張瀚書表示，歐洲商會與台中市政府合作歷史悠久，從前市長胡志強任內至今辦理多次活動。目前歐洲商會有許多會員企業積極投資台中，其中14家以台中為總部，投資台中港及其他據點。

張瀚書說，歐洲商會自成立以來，一直以協助台灣推動環保與低碳為目標，盼公私協力，凝聚更大的影響力，未來會繼續支持台中市政府，共同實現永續城市的願景。