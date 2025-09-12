快訊

聯合報／ 記者江良誠趙容萱／台中即時報導
台中梨山賓館前矗立近50年的蔣公銅像昨被參山處派工移走，引發地方反彈。圖／讀者提供
台中梨山賓館前矗立近50年的蔣公銅像昨被參山處派工移走，引發地方反彈。圖／讀者提供

觀光署參山國家風景區管理處昨移走台中梨山賓館前蔣公銅像，理由是配合景觀規畫和美化公共空間，但此舉一出，引發地方反彈。許多居民與地方議員質疑，為何政府的首要動作是搬動銅像，而非解決停車、交通、醫療、觀光設施等長期困擾梨山的問題？這也讓人不禁思考：官方遷移銅像真的有必要嗎？

支持者認為，時代氛圍改變，蔣公銅像在全台各地分布廣泛，部分地區甚至曾引起爭議。在觀光、景觀與旅遊品質應優先考量情況下。移走銅像，不僅可讓公共空間更純粹，減少政治色彩，也能透過妥善保存與再安置，兼顧歷史記憶與景觀規畫。

反對者則認為，蔣公銅像早已成為梨山的地標與在地記憶。居民不會因銅像存在而感到困擾，反而更關心生活需求。梨山假日遊客眾多，停車位不足，主要道路狹窄、維護不佳，醫療資源有限，這些實際問題才是亟需中央解決的核心。如果政府花時間與資源先搬動銅像，卻忽略民生困境，容易讓人質疑政策優先順序錯置。

此外，這場爭議也反映了中央與地方期待的落差。官方著重景觀規畫，但地方居民眼中的「美化」，可能是完善的停車場、乾淨的公廁、便利交通接駁或觀光設施提升，而非單一歷史符號的處理。

綜合來看，蔣中正銅像的遷移或許合理，但是否「最當務之急」則值得商榷。銅像能搬走，但地方困境卻搬不走。若政策只停留在象徵性舉措，而無法解決實際民生問題，那麼搬走的不只是銅像，更可能是政府的公信力與地方民心。

台中梨山賓館前矗立近50年的蔣公銅像昨被參山處派工移走，引發地方反彈。圖／讀者提供
台中梨山賓館前矗立近50年的蔣公銅像昨被參山處派工移走，引發地方反彈。圖／讀者提供

【即時短評】搬走了蔣公銅像，梨山的需求滿足了嗎？

觀光署參山國家風景區管理處昨移走台中梨山賓館前蔣公銅像,理由是配合景觀規畫和美化公共空間,但此舉一出,引發地方反彈。許多...

