經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
永續長黃崇典(中)榮獲「2025亞太永續行動獎-頂尖永續長獎」。中市府提供
台中市永續評比傳捷報！台中市政府以卓越實力，創下歷年最佳紀錄，獲得永續評比「三冠王」榮耀，市府秘書長黃崇典率領市府團隊北上，出席「2025亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮，代表市政府接受最高榮譽獎項。

盧秀燕市長榮獲「2025台灣傑出永續治理首長獎」最高等級「典範」殊榮，卓越的永續施政領導力獲肯定；永續長黃崇典勇奪「2025亞太永續行動獎-頂尖永續長獎」，成為六都唯一且首位獲獎的政府機關永續長。

另外，在「2025亞太永續行動獎-宜居永續城市獎」評比中，台中市連續三年獲得最高等級「Outstanding」佳績，永續施政成果獲國內外肯定，永續治理成果邁向新的里程碑。

黃崇典表示，面對全球永續趨勢，台中市為全國第二大城市，在永續發展行動上更是責無旁貸。盧市長上任至今，積極投入台中的永續發展，不僅成立全國第一個隸屬市長轄下的永續專責辦公室「永續發展及低碳城市推動辦公室」，更與時俱進強化施政計畫與聯合國永續發展目標(SDGs)連結，擘劃台中永續施政藍圖。

同時透過「永續淨零三部曲」政策，制定「台中市永續淨零自治條例」，推動淨零入法，將永續行動全面融入城市治理的每個環節，從社會、經濟與環境面向，全方位落實17項聯合國永續發展目標(SDGs)。

市府表示，台中市的傑出永續成果，歸功於市府團隊的通力合作，黃崇典獲得「頂尖永續長獎」，卓越的專業能力與管理智慧備受肯定。

黃崇典在台中市政府服務超過30年，曾主導制定「台中市發展低碳城市自治條例」，為台中奠定發展低碳城市的基礎，在盧秀燕上任後，擔任市府的永續長，更以永續藍圖擘劃師的角色，協助盧秀燕將市府施政與聯合國永續發展目標(SDGs)連結，督導各局處創新與研提永續專案計畫，是協助台中發展為低碳城市，進而推動台中邁向永續淨零轉型的重要推動者。

在盧秀燕領導下，市府團隊屢獲永續佳績。在2024年「國際碳揭露專案」(CDP)評比，榮獲最高等級「A級城市」殊榮，讓台中市躍升為全球氣候治理頂尖城市。

此外，台中市至今已發表的2021年及2023年自願檢視報告，皆獲得「台灣企業永續獎」政府機關報告評比白金級第一名殊榮，此次獲獎可謂實至名歸，引領台中邁向永續典範城市。

宜居永續城市獎方面，以「幸福永續、富市臺中3.0」為主題，展現盧秀燕在環境、社會及經濟永續面向推動的成果。在環境永續面向，以2050年達成淨零排放為目標，率領市府首長全員通過ISO 14064-1：2018內部查證員認證，展現提升市府團隊淨零碳排專業能力的決心，積極推動捷運「七線齊發」，打造歷來最大規模的綠色運輸系統。

在氣候調適行動上，首創「引風、增綠、留藍」策略，減緩都市熱島效應，並推動「藍天白雲行動計畫」，113年PM2.5平均濃度為13.9微克，優於全國平均，成為中南部空品最佳的城市。

社會永續面向，響應聯合國「不遺漏任何人」理念，積極推動從幼到老的全齡服務。並推動「公托倍倍增」、「區區親子館」、「公幼再加量」政策，全國首創市府托嬰中心，「幸福台中凍卵 凍精補助計畫」補助金額全國最多，打造願生樂養的育兒環境。

另外，興建「台中好宅」實現居住正義，目前完工及開工戶數已達1萬231戶，提前兩年達標，提供全國最優惠「567777」社宅租金折數方案，青壯年承租比例達七成，為全國最高；在高齡友善照顧方面，台中的行政區長照服務涵蓋率達百分百，長照資源分布為全國第一；更在《遠見雜誌》評比中，生活品質面向連續三年蟬聯六都第一，被譽為「生活質感首善之城」。

經濟永續面向，以「前店、後廠、自由港」及「節慶經濟三部曲」策略，營造良好的經濟發展環境，根據經濟部114年第2季統計資料，台中市公司、商業登記指標，創下連續17季保持4項以上冠軍，顯見台中擁有穩健投資環境；全國首創「臺中購物節」，113年帶動全國700億元經濟產值，消費登錄金額353億元，連續5年蟬聯全國第一。

黃崇典表示，台中市在永續評比表現亮眼，歸功於市府團隊的努力及市民的支持與信任，為展現永續施政成果，台中市政府參與「2025亞太永續博覽會」，即日起至13日在台北世貿一館展出，歡迎全國民眾前往「台中市政府」主題館參觀，分享台中永續成果的榮耀。

「2025亞太永續博覽會」登場，台中市政府永續成果豐碩。中市府提供
台中市政府局處齊心協力，勇奪亞太暨台灣永續行動獎佳績。中市府提供
