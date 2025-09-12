台中海洋館前豹紋鯊候車亭 長長身影蜿蜒吸睛
台中市政府打造特色候車亭，最新第20座在台中海洋館前，主角是大海中的豹紋鯊，長長身影在候車亭蜿蜒，周圍有海洋朋友，往下銀身彈塗魚、招潮蟹，搭車到站立即感受海洋氛圍。
台中市政府交通局今天發布新聞稿表示，這座候車亭與台中港旅客服務中心前由孔雀藍貨櫃打造吸睛候車亭，及大甲火車站老榕樹候車亭串連海線觀光。
交通局長葉昭甫表示，豹紋鯊候車亭獲公車智慧型站牌廠商回饋捐贈，海洋館接手後續認養，提供管理電力及清潔維護費用，落實企業社會責任。
他說，海洋館是台中重大觀光建設，交通局為方便民眾搭大眾運輸工具，規劃公車路線包含178、179、309、679及688直達路線，鄰近梧棲觀光漁港有123、307路線；平日178班次、假日192班次服務。
此外，候車亭旁設YouBike站點，鼓勵搭配公車、公共自行車接駁使用，到海洋館觀賞海洋生態後，再轉騎YouBike去梧棲漁港、高美濕地，玩得更在地，交通更環境保護，中市府還提供租借YouBike前30分鐘免費優惠。
