紓解一中、中醫大商圈停車 台中市府簽中賓BOT案

台中市政府為解決北區中國醫藥大學及一中商圈車位難求問題，與財團法人中國醫藥大學簽訂「中賓立體停車場BOT案」，將新增401席汽車位、375機車位、32槍快充充電樁等，預計明年10月試營運。

交通局長葉昭甫說明，此一BOT案基地鄰近中國醫藥大學、中友百貨、一中商圈及北區國民運動中心，且住宅區密集，停車格位數增加後，也將有助於民政局推動崇德殯儀館改建計畫，兼顧交通便利與都市更新。

台中市停車管理處指出，中賓停車場現況為178席汽車平面停車場，交通局經由BOT案，將興建地上4層及地下1層建築，新增401席汽車位、375機車位、32槍快充充電樁及快充站附屬店鋪，積極推動智慧停車，停車資訊公開化、停車繳費便利化，提供民眾優質停車服務。

葉昭甫表示，台中市因應覓地不易，停車場更需多元利用，此一BOT案興闢為立體停車場，除擴大現有平面停車場席位數，還能智慧化系統提升服務品質，將規畫無障礙設施綠化、立體綠化、空中花園，友善多元公益空間，且整體建築設計納入防災功能，緊急情況下，可作為臨時避難處所及臨時醫護站，增強城市韌性。

葉昭甫說明，此BOT案契約許可年期50年，預計明年10月試營運，預期能有效紓解北區商圈、校園、醫療及崇德殯儀館等場域的停車空間，也是市民共享的城市公共資產。