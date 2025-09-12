國教署頒杏壇芬芳獎 表揚65人、10團體

教育部國教署昨天在中興高中舉辦「114年杏壇芬芳獎」頒獎典禮，表揚65位傑出教育人員與10個團體。其中台中市大里高中事務組長林錦花以「乾媽」角色守護學生，協助弱勢與體育生申請就學補助，並在孩子比賽或課後深夜，守在校門迎接歸來。

國教署今年共受理192件推薦案，經嚴格審查共75件獲獎，涵蓋各級學校教師與行政同仁。國教署長彭富源頒獎時表示，得獎者皆具感人事蹟，是教育界珍貴典範，盼藉此激勵更多教育工作者堅守初衷，創造更溫暖優質的教育環境，守護孩子的成長與夢想。

其中，台東關山工商主任徐瑞華在偏鄉深耕42年，走遍16個鄉鎮家訪，堅持不放棄任何孩子。她曾協助因心理困難而拒學的學生，透過無數次對話與陪伴，讓孩子走出陰霾，順利復學並考上大學。她說，「不是我得獎，是學生與家長照亮了我。」

苗栗竹南國中主任蔡娟娟執教35年，溫柔嗓音與朗讀教學深受學生喜愛，並推動正向管教、夜讀課程，鼓勵新住民與長者返校圓夢；屏東載興國小主任李宏文一句「妳會成為了不起的人」，陪伴女孩跨越自卑，20年後她真的成為小學教師，師生情誼感人至深。

竹山高中主任吳志朋出身曲棍球選手，關注體育班學生課業與訓練的平衡，親自規畫補救教學、指導時間管理，颱風天為留校學生準備餐點，陪同受傷學生就醫，並鼓勵低潮孩子重建信心。

團體獎「影子傳奇劇團」則在大理國小深耕20年，讓皮影戲融入教育與創意課程，學生從觀眾變創作者，更登上國際舞台，展現文化傳承新風貌。