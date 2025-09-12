聽新聞
0:00 / 0:00

復康巴士得熬夜預約 彰縣擬增車輛改善

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化縣府復康巴士每年服務超過25萬人次，有民代反映部分時段一位難求，甚至半夜要搶預約，縣府祭出措施改善。圖／聯合報系資料照片
彰化縣府復康巴士每年服務超過25萬人次，有民代反映部分時段一位難求，甚至半夜要搶預約，縣府祭出措施改善。圖／聯合報系資料照片

彰化縣復康巴士每年服務超過25萬人次，有民代反映部分時段一位難求，甚至半夜要搶預約，縣府統計搭不到車的比例確實逐年上升，預計兩年內再增加10輛復康巴士， 並在熱門預約時段讓車輛配置更彈性，還會提供司機趟次的獎勵措施來改善。

彰化縣目前共有80輛復康巴士，縣府統計搭不到復康巴士比例，2022年是1.937%、2023年2.289%，2024年更到了3.09%，縣議員吳韋達指出，復康巴士目前的主要預約方式為電話預約、網路預約，但民眾不一定會操作網路，只能等待早上8點電話預約，但熱門時段已經被凌晨零時開始網路預約一空，等於民眾必須熬夜到半夜  搶網路預約，相當辛苦。

縣議員陳玉姬近日在彰化縣議會臨時會質詢指出，縣府提供小型復康巴士交通服務，分4區委託民間團體提供身心障礙者就醫等交通服務，預算每年增加，但民眾預約不到車的情況逐年增加。

縣府社會處長王蘭心答覆表示，縣內身心障礙人口逐年增加，搭車需求也逐年增加，今年8月底搭乘人次已達13萬多人，預計兩年內新增10輛復康巴士，以擴充接送服務量能，並在熱門預約時段調整車輛運能配置，還增訂司機趟次績效獎金，提高接送趟次與運能。

社會處也指出，目前熱門時段為早上7、8時醫療院所看病時間，接著中午與傍晚都會有一段高峰期，在熱門時段可讓車輛在空檔時也接送其他對象，提高運能。透過改善措施，到今年8月底，搭不到車的比例下降至0.755%，搭不到車的人次和比率已明顯減少。

延伸閱讀

半夜搶車！彰化復康巴士搭不到車比例破3% 縣府增車祭獎勵改善

宣布退選國民黨主席 彰化縣議長謝典林：聽連勝文調度

影／柯文哲點頭交保 彰化民代、小草驅車北上「接阿北回家」

彰化驚傳抓狗宰殺？警方追查原來是「指鴨為狗」烏龍

相關新聞

紓解一中、中醫大商圈停車 台中市府簽中賓BOT案

台中市政府為解決北區中國醫藥大學及一中商圈車位難求問題，與財團法人中國醫藥大學簽訂「中賓立體停車場BOT案」，將新增40...

國教署頒杏壇芬芳獎 表揚65人、10團體

教育部國教署昨天在中興高中舉辦「114年杏壇芬芳獎」頒獎典禮，表揚65位傑出教育人員與10個團體。其中台中市大里高中事務...

復康巴士得熬夜預約 彰縣擬增車輛改善

彰化縣復康巴士每年服務超過25萬人次，有民代反映部分時段一位難求，甚至半夜要搶預約，縣府統計搭不到車的比例確實逐年上升，...

非假日彰化溪湖捐血踴躍 約八成捐血者慷慨捐出500cc熱血

藝人沈玉琳罹患急性白血病引起社會高度關注，國際獅子會300D2區金湖獅子會今舉辦捐血活動，慈濟溪湖分會在場推廣治療白血病...

樹石藝術展首度前進彰化芳苑…價值上億盆栽吸睛 看展送花盆送完為止

彰化縣芳苑鄉全力發展觀光，首度請來彰化縣樹石藝術協會舉辦會員作品展，為呈現與眾不同特色，展覽側重庭園盆景，展場延伸到芳苑...

企業攜手珍古德協會旅遊永續課特展 台中港酒店認捐1.4萬本聯絡簿

「永續家庭聯絡簿」是在每日使用聯絡簿過程，將台灣常見的動植物透過圖像與擬人化的過程，讓家長孩子認識認識生物多樣性，以關注...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。