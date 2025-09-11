非假日彰化溪湖捐血踴躍 約八成捐血者慷慨捐出500cc熱血

藝人沈玉琳罹患急性白血病引起社會高度關注，國際獅子會300D2區金湖獅子會今舉辦捐血活動，慈濟溪湖分會在場推廣治療白血病的骨髓配對和捐贈，許多民眾以為要從脊椎抽骨髓液，卻步不前，聽完解說恍然大悟，帶回相關資料進一步了解。

彰化縣金湖獅子會邁入第三十三屆，創會以來每年9月11日、1月11日舉辦捐血活動，已被不少溪湖地區要捐血的民眾列入行事曆，今在溪湖糖廠舉辦捐血活動，如鈺獅子會協辦，雖非假日，上午9點到下午4點累計獲得捐血119袋。

金湖獅子會長王國源表示，有會員經營饅頭製作，贊助五穀等多種口味的養生饅頭，捐血250cc即可獲贈饅頭和衛生紙各一袋，捐血500cc獲贈雙分禮物，令人感動和意外的是捐血500cc相當踴躍，約每五人之中就有四人捐500cc，工作人員送禮物時都很高興，感謝挽袖捐熱血。

慈濟溪湖分會來設攤推廣骨髓配對和捐贈，發現很多民眾觀念有誤，以為從脊椎抽取骨髓液取得幹細胞，想像長針刺入脊椎就裹足不前。

慈濟人員說明捐贈骨髓幹細胞有一定程序，並非想捐贈就立刻抽取，要先抽血檢驗，把資料建立在配對資料庫，若是捐贈骨髓幹細胞是從腸骨處抽取，如果是捐贈周邊血幹細胞利用血液分離機從捐贈者血液中收集造血幹細胞；配對流程可能3至6個月。民眾聽了解除疑慮，紛紛帶回資料了解捐贈資訊。